01 июля 2023
30 июня 2023

Челябинец пытался перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Житель Копейска был задержан, когда хотел перебросить наркотики в колонию Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) пытался перебросить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Его задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«С помощью арбалета 24-летний мужчина хотел перебросить гашиш и марихуану в исправительную колонию. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков области при силовой поддержке ОСН „Гром“ и ГУФСИН», — сообщается в telegram-канале полицейского главка региона.

У мужчины изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Житель Копейска (Челябинская область) пытался перебросить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Его задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С помощью арбалета 24-летний мужчина хотел перебросить гашиш и марихуану в исправительную колонию. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков области при силовой поддержке ОСН „Гром“ и ГУФСИН», — сообщается в telegram-канале полицейского главка региона. У мужчины изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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