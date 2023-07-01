Челябинец пытался перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета. Фото

02 июля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Житель Копейска был задержан, когда хотел перебросить наркотики в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область) пытался перебросить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Его задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С помощью арбалета 24-летний мужчина хотел перебросить гашиш и марихуану в исправительную колонию. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков области при силовой поддержке ОСН „Гром“ и ГУФСИН», — сообщается в telegram-канале полицейского главка региона. У мужчины изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. ГУ МВД по Челябинской области

Житель Копейска (Челябинская область) пытался перебросить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Его задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С помощью арбалета 24-летний мужчина хотел перебросить гашиш и марихуану в исправительную колонию. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков области при силовой поддержке ОСН „Гром“ и ГУФСИН», — сообщается в telegram-канале полицейского главка региона. У мужчины изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.