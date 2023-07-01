Житель Копейска был задержан, когда хотел перебросить наркотики в колонию
Житель Копейска (Челябинская область) пытался перебросить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Его задержали, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«С помощью арбалета 24-летний мужчина хотел перебросить гашиш и марихуану в исправительную колонию. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков области при силовой поддержке ОСН „Гром“ и ГУФСИН», — сообщается в telegram-канале полицейского главка региона.
У мужчины изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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