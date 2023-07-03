В Пермском крае лжекоммунальщика будут судить за 50 грабежей и краж

Жителя Сивинского района Пермского края будут судить за серию грабежей и краж, которые он совершал в магазинах, офисах и салонах красоты под видом работника коммунальных служб. В уголовном деле ранее судимого мужчины фигурирует 51 эпизод преступной деятельности. Ущерб от действий пермяка составил порядка 1,7 млн рублей.
«Для совершения преступлений мужчина выбирал магазины, медицинские, развлекательные и спортивные центры, фотостудии, салоны красоты, кафе, офисы. Проникал в них через служебные входы, а также под предлогом проверки проводки или батарей, представляясь работником коммунальных служб. Похищал денежные средства, но не брезговал гаджетами, продуктами и одеждой. От рук злоумышленника пострадали более 50 человек и организаций», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Ранее обвиняемый уже несколько раз отбывал наказания в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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