03 июля 2023

В Пермском крае лжекоммунальщика будут судить за 50 грабежей и краж

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, счетчик, коммунальные платежи, электроэнергия, жкх
Мужчина проникал в помещения под предлогом проверки счетчиков, проводки и батарей отопления Фото:

Жителя Сивинского района Пермского края будут судить за серию грабежей и краж, которые он совершал в магазинах, офисах и салонах красоты под видом работника коммунальных служб. В уголовном деле ранее судимого мужчины фигурирует 51 эпизод преступной деятельности. Ущерб от действий пермяка составил порядка 1,7 млн рублей.

«Для совершения преступлений мужчина выбирал магазины, медицинские, развлекательные и спортивные центры, фотостудии, салоны красоты, кафе, офисы. Проникал в них через служебные входы, а также под предлогом проверки проводки или батарей, представляясь работником коммунальных служб. Похищал денежные средства, но не брезговал гаджетами, продуктами и одеждой. От рук злоумышленника пострадали более 50 человек и организаций», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Ранее обвиняемый уже несколько раз отбывал наказания в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Жителя Сивинского района Пермского края будут судить за серию грабежей и краж, которые он совершал в магазинах, офисах и салонах красоты под видом работника коммунальных служб. В уголовном деле ранее судимого мужчины фигурирует 51 эпизод преступной деятельности. Ущерб от действий пермяка составил порядка 1,7 млн рублей. «Для совершения преступлений мужчина выбирал магазины, медицинские, развлекательные и спортивные центры, фотостудии, салоны красоты, кафе, офисы. Проникал в них через служебные входы, а также под предлогом проверки проводки или батарей, представляясь работником коммунальных служб. Похищал денежные средства, но не брезговал гаджетами, продуктами и одеждой. От рук злоумышленника пострадали более 50 человек и организаций», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ранее обвиняемый уже несколько раз отбывал наказания в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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