СКР заинтересовался загрязнением челябинской реки из-за аварии на нефтескладе

Сотрудники СКР проверят информацию о загрязнении реки Большой Бердяуш из-за аварии на складе нефтепродуктов к Саткинском районе. Об этом 4 июля сообщили URA.RU в следственном управлении СК по Челябинской области.
«В соцсетях появилась информация о загрязнении реки Большой Бердяуш топливом из-за аварии на складе нефтепродуктов в поселке Бердяуш Саткинского района. По указанию начальника СУ СКР Петра Решетникова, организована и проводится доследственная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям ответственных за безопасное хранение горючего.
По данным местных властей, ЧП случилось накануне. Сейчас спасатели и администрация Бердяуша устраняют последствия аварии. Воду из реки временно запретили использовать для хозяйственных нужд, в том числе ей нельзя поить скот.
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