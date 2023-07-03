03 июля 2023

СКР заинтересовался загрязнением челябинской реки из-за аварии на нефтескладе

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти. Нефтеюганск, нефть
На какое-то время вода в Большом Бердяуше стала непригодной для использования (фото из архива) Фото:

Сотрудники СКР проверят информацию о загрязнении реки Большой Бердяуш из-за аварии на складе нефтепродуктов к Саткинском районе. Об этом 4 июля сообщили URA.RU в следственном управлении СК по Челябинской области.

«В соцсетях появилась информация о загрязнении реки Большой Бердяуш топливом из-за аварии на складе нефтепродуктов в поселке Бердяуш Саткинского района. По указанию начальника СУ СКР Петра Решетникова, организована и проводится доследственная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям ответственных за безопасное хранение горючего.

По данным местных властей, ЧП случилось накануне. Сейчас спасатели и администрация Бердяуша устраняют последствия аварии. Воду из реки временно запретили использовать для хозяйственных нужд, в том числе ей нельзя поить скот.

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Сотрудники СКР проверят информацию о загрязнении реки Большой Бердяуш из-за аварии на складе нефтепродуктов к Саткинском районе. Об этом 4 июля сообщили URA.RU в следственном управлении СК по Челябинской области. «В соцсетях появилась информация о загрязнении реки Большой Бердяуш топливом из-за аварии на складе нефтепродуктов в поселке Бердяуш Саткинского района. По указанию начальника СУ СКР Петра Решетникова, организована и проводится доследственная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям ответственных за безопасное хранение горючего. По данным местных властей, ЧП случилось накануне. Сейчас спасатели и администрация Бердяуша устраняют последствия аварии. Воду из реки временно запретили использовать для хозяйственных нужд, в том числе ей нельзя поить скот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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