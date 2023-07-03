03 июля 2023

В Перми ОАО «РЖД» отсудило у своего экс-машиниста 120 тысяч рублей

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В компании мужчина обучался профессии машиниста электровоза и тепловоза Фото:

Мотовилихинский районный суд взыскал с жителя Перми почти 120 тысяч рублей в пользу ОАО «РЖД». Компания обратилась в суд с иском о возмещении затрат на обучение мужчины профессии машиниста электровоза и тепловоза. Причиной иска послужило нарушение ответчиком условий договора, по которому он должен был после учебы проработать в РЖД не менее трех лет.

«В октябре 2021 года между истцом и ответчиком был заключен ученический договор, согласно которому ОАО „РЖД“ обязалось обеспечить возможность прохождения обучения, выплачивать стипендию и заключить трудовой договор по профессии машиниста. Ответчик обязался после обучения проработать в ОАО „РЖД“ не менее трех лет. В апреле 2022 года он был принят на работу, но в августе 2022 года уволился. Соответственно истец просил взыскать расходы на обучение в сумме 118 877 рублей. Суд встал на сторону истца», — сообщается на сайте суда.

Помимо возмещения в полном объеме расходов на обучение, мужчина должен заплатить госпошлину в 3,5 тысячи рублей. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.

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Мотовилихинский районный суд взыскал с жителя Перми почти 120 тысяч рублей в пользу ОАО «РЖД». Компания обратилась в суд с иском о возмещении затрат на обучение мужчины профессии машиниста электровоза и тепловоза. Причиной иска послужило нарушение ответчиком условий договора, по которому он должен был после учебы проработать в РЖД не менее трех лет. «В октябре 2021 года между истцом и ответчиком был заключен ученический договор, согласно которому ОАО „РЖД“ обязалось обеспечить возможность прохождения обучения, выплачивать стипендию и заключить трудовой договор по профессии машиниста. Ответчик обязался после обучения проработать в ОАО „РЖД“ не менее трех лет. В апреле 2022 года он был принят на работу, но в августе 2022 года уволился. Соответственно истец просил взыскать расходы на обучение в сумме 118 877 рублей. Суд встал на сторону истца», — сообщается на сайте суда. Помимо возмещения в полном объеме расходов на обучение, мужчина должен заплатить госпошлину в 3,5 тысячи рублей. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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