На выборах в гордуму Тюмени ожидается битва политических тяжеловесов

Юрий Коновалов (ЕР) поспорит за мандат с коммунистом Сергеем Пыхаловым Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов поборется за кресло в новом созыве с депутатом-рекордсменом Юрием Коноваловым. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает тюменский обком компартии.

«Округ № 1 — Пыхалов Сергей Анатольевич 1967 года рождения, депутат Тюменской городской думы», — говорится в сообщении коммунистов. По этому же округу в гордуму выдвинулся единоросс Коновалов, который планирует избраться в восьмой созыв представительного органа подряд.

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Ранее URA.RU писало, что на проход в думу претендует партия «Новые люди», до сих пор не представленная в тюменской власти.