На выборах в гордуму Тюмени ожидается битва политических тяжеловесов

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Заседание городской Думы. Тюмень. , коновалов юрий, рука у лица
Юрий Коновалов (ЕР) поспорит за мандат с коммунистом Сергеем Пыхаловым Фото:

Лидер фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов поборется за кресло в новом созыве с депутатом-рекордсменом Юрием Коноваловым. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает тюменский обком компартии.

«Округ № 1 — Пыхалов Сергей Анатольевич 1967 года рождения, депутат Тюменской городской думы», — говорится в сообщении коммунистов. По этому же округу в гордуму выдвинулся единоросс Коновалов, который планирует избраться в восьмой созыв представительного органа подряд.

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Ранее URA.RU писало, что на проход в думу претендует партия «Новые люди», до сих пор не представленная в тюменской власти.

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Лидер фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов поборется за кресло в новом созыве с депутатом-рекордсменом Юрием Коноваловым. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает тюменский обком компартии. «Округ № 1 — Пыхалов Сергей Анатольевич 1967 года рождения, депутат Тюменской городской думы», — говорится в сообщении коммунистов. По этому же округу в гордуму выдвинулся единоросс Коновалов, который планирует избраться в восьмой созыв представительного органа подряд. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Ранее URA.RU писало, что на проход в думу претендует партия «Новые люди», до сих пор не представленная в тюменской власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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