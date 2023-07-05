Mash раскрыл, зачем ВСУ нужны ЛГБТ-отряды

Mash: ВСУ внедряют ЛГБТ-отряды с целью пропаганды нетрадиционных отношений в стране

05 июля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

ВСУ используют движение ЛГБТ как средство пропаганды, пишет Mash Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют ЛГБТ-отряды и используют данный факт для влияния на государство. Основной целью таких отрядов является идеализация нетрадиционных сексуальных отношений, чтобы затем были проведены соответствующие реформы по их легализации. Об этом сообщает Mash. «Если ЛГБТ-организация начинает раскачивать тему «гей-солдат», то сразу накрывает себя огромным медийным щитом и претендует на «уважение» общества». <…> Появляется очень удачная площадка для давления на государство и общество, чтобы те приняли нужные решения», — отмечают авторы интернет-издания. Они также подчеркивают, что пропаганда ЛГБТ позволяет получать поддержку от различных организаций в рамках гуманитарной помощи. Авторы материала пишут, что ЛГБТ-тематика в рядах ВСУ позволяет развивать на Украине антироссийские настроения. В связи с этим работает принцип «если ты против ЛГБТ, то ты за русский мир». Борьба с Россией подается как борьба за права сексуальных меньшинств, уточняют авторы. Ранее отмечалось, что в рядах ВСУ воюют более 50 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. В зоне спецоперации неоднократно отмечали украинских бойцов из ЛГБТ-батальона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют ЛГБТ-отряды и используют данный факт для влияния на государство. Основной целью таких отрядов является идеализация нетрадиционных сексуальных отношений, чтобы затем были проведены соответствующие реформы по их легализации. Об этом сообщает Mash. «Если ЛГБТ-организация начинает раскачивать тему «гей-солдат», то сразу накрывает себя огромным медийным щитом и претендует на «уважение» общества». <…> Появляется очень удачная площадка для давления на государство и общество, чтобы те приняли нужные решения», — отмечают авторы интернет-издания. Они также подчеркивают, что пропаганда ЛГБТ позволяет получать поддержку от различных организаций в рамках гуманитарной помощи. Авторы материала пишут, что ЛГБТ-тематика в рядах ВСУ позволяет развивать на Украине антироссийские настроения. В связи с этим работает принцип «если ты против ЛГБТ, то ты за русский мир». Борьба с Россией подается как борьба за права сексуальных меньшинств, уточняют авторы. Ранее отмечалось, что в рядах ВСУ воюют более 50 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. В зоне спецоперации неоднократно отмечали украинских бойцов из ЛГБТ-батальона.