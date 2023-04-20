Представителей киевского ЛГБТ-батальона заметили на фронте в Донбассе

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Российские военные рассказали о представителях киевского ЛГБТ- батальона в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО были замечены украинские бойцы из ЛГБТ-батальона. Об этом рассказал российский военный, находящийся на кременском направлении. На их форме нашли соответствующие нашивки с единорогом.

«Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот [с изображением единорога]. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это вранье», — рассказал военный ВС РФ журналисту РИА Новости.

Информация о наборе такого батальона на Украине появилась в марте 2021 года. В 2022 году о существовании такого батальона и о том, что они используют шевроны с единорогами, сообщало агентство Reuters.

Об обстановке на кременском направлении ранее рассказывал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Он заявлял, что потери украинской армии на этом участке сопоставимы с потерями в Бахмуте (Артемовске), передает RT.

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В зоне СВО были замечены украинские бойцы из ЛГБТ-батальона. Об этом рассказал российский военный, находящийся на кременском направлении. На их форме нашли соответствующие нашивки с единорогом. «Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот [с изображением единорога]. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это вранье», — рассказал военный ВС РФ журналисту РИА Новости. Информация о наборе такого батальона на Украине появилась в марте 2021 года. В 2022 году о существовании такого батальона и о том, что они используют шевроны с единорогами, сообщало агентство Reuters. Об обстановке на кременском направлении ранее рассказывал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Он заявлял, что потери украинской армии на этом участке сопоставимы с потерями в Бахмуте (Артемовске), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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