Представителей киевского ЛГБТ-батальона заметили на фронте в Донбассе

20 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Российские военные рассказали о представителях киевского ЛГБТ- батальона в зоне СВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО были замечены украинские бойцы из ЛГБТ-батальона. Об этом рассказал российский военный, находящийся на кременском направлении. На их форме нашли соответствующие нашивки с единорогом. «Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот [с изображением единорога]. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это вранье», — рассказал военный ВС РФ журналисту РИА Новости. Информация о наборе такого батальона на Украине появилась в марте 2021 года. В 2022 году о существовании такого батальона и о том, что они используют шевроны с единорогами, сообщало агентство Reuters. Об обстановке на кременском направлении ранее рассказывал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Он заявлял, что потери украинской армии на этом участке сопоставимы с потерями в Бахмуте (Артемовске), передает RT.

В зоне СВО были замечены украинские бойцы из ЛГБТ-батальона. Об этом рассказал российский военный, находящийся на кременском направлении. На их форме нашли соответствующие нашивки с единорогом. «Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот [с изображением единорога]. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это вранье», — рассказал военный ВС РФ журналисту РИА Новости. Информация о наборе такого батальона на Украине появилась в марте 2021 года. В 2022 году о существовании такого батальона и о том, что они используют шевроны с единорогами, сообщало агентство Reuters. Об обстановке на кременском направлении ранее рассказывал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Он заявлял, что потери украинской армии на этом участке сопоставимы с потерями в Бахмуте (Артемовске), передает RT.