Водителей Тюменской области в выходные массово проверят на трезвость

В Ялуторовске проведут «сплошную проверку» автолюбителей на трезвость

О «сплошной проверке» жителей предупредили в мэрии Фото: Московец Илья © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) в грядущие выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в мэрии города.

«В ближайшие выходные сотрудники госавтоинспекции проведут „сплошную проверку“ водителей на трезвость», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации муниципалитета. Власти предупреждают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области проводились «сплошные проверки» на трезвость. Выявлять нетрезвых водителей сотрудникам ГИБДД также помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ведомства информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно.