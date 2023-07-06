Водителей Тюменской области в выходные массово проверят на трезвость

В Ялуторовске (Тюменская область) в грядущие выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в мэрии города.
«В ближайшие выходные сотрудники госавтоинспекции проведут „сплошную проверку“ водителей на трезвость», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации муниципалитета. Власти предупреждают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области проводились «сплошные проверки» на трезвость. Выявлять нетрезвых водителей сотрудникам ГИБДД также помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ведомства информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно.
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