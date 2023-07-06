06 июля 2023

Водителей Тюменской области в выходные массово проверят на трезвость

В Ялуторовске проведут «сплошную проверку» автолюбителей на трезвость
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, гибдд, инспектор дпс, провекра документов
О «сплошной проверке» жителей предупредили в мэрии Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) в грядущие выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в мэрии города.

«В ближайшие выходные сотрудники госавтоинспекции проведут „сплошную проверку“ водителей на трезвость», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации муниципалитета. Власти предупреждают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области проводились «сплошные проверки» на трезвость. Выявлять нетрезвых водителей сотрудникам ГИБДД также помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ведомства информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно.

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В Ялуторовске (Тюменская область) в грядущие выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в мэрии города. «В ближайшие выходные сотрудники госавтоинспекции проведут „сплошную проверку“ водителей на трезвость», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации муниципалитета. Власти предупреждают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области проводились «сплошные проверки» на трезвость. Выявлять нетрезвых водителей сотрудникам ГИБДД также помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ведомства информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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