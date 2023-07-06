Дети и молодежь из Нижневартовска написали письма бойцам СВО

07 июля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Дети и молодежь Нижневартовска написали более 20 писем участникам спецоперации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Об этом сообщила мэрия муниципалитета в соцсетях. «Дети и молодежь Нижневартовска принимают участие в акциях шестой окружной Семейной Недели добра. На базе подросткового клуба „КосмоКвант“ состоялась акция „Добрая почта“. Более 20 писем с теплыми пожеланиями участникам специальной военной операции написали вартовчане», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. Письма будут переданы в гуманитарный добровольческих корпус для отправки в зону СВО. В администрации сообщают, что до 7 июля включительно все желающие могут написать слова поддержки бойцам СВО в Ресурсном центре «ДоброДом». Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали около 100 посылок для участников СВО. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора было передано 394 именные посылки от родственников и друзей.

В Нижневартовске (ХМАО) дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Об этом сообщила мэрия муниципалитета в соцсетях. «Дети и молодежь Нижневартовска принимают участие в акциях шестой окружной Семейной Недели добра. На базе подросткового клуба „КосмоКвант“ состоялась акция „Добрая почта“. Более 20 писем с теплыми пожеланиями участникам специальной военной операции написали вартовчане», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. Письма будут переданы в гуманитарный добровольческих корпус для отправки в зону СВО. В администрации сообщают, что до 7 июля включительно все желающие могут написать слова поддержки бойцам СВО в Ресурсном центре «ДоброДом». Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали около 100 посылок для участников СВО. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора было передано 394 именные посылки от родственников и друзей.