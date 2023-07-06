06 июля 2023
05 июля 2023

Дети и молодежь из Нижневартовска написали письма бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта, корреспонденция, письма, конверты, печать
Дети и молодежь Нижневартовска написали более 20 писем участникам спецоперации Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Об этом сообщила мэрия муниципалитета в соцсетях.

«Дети и молодежь Нижневартовска принимают участие в акциях шестой окружной Семейной Недели добра. На базе подросткового клуба „КосмоКвант“ состоялась акция „Добрая почта“. Более 20 писем с теплыми пожеланиями участникам специальной военной операции написали вартовчане», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города.

Письма будут переданы в гуманитарный добровольческих корпус для отправки в зону СВО. В администрации сообщают, что до 7 июля включительно все желающие могут написать слова поддержки бойцам СВО в Ресурсном центре «ДоброДом».

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали около 100 посылок для участников СВО. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора было передано 394 именные посылки от родственников и друзей.

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В Нижневартовске (ХМАО) дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Об этом сообщила мэрия муниципалитета в соцсетях. «Дети и молодежь Нижневартовска принимают участие в акциях шестой окружной Семейной Недели добра. На базе подросткового клуба „КосмоКвант“ состоялась акция „Добрая почта“. Более 20 писем с теплыми пожеланиями участникам специальной военной операции написали вартовчане», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации города. Письма будут переданы в гуманитарный добровольческих корпус для отправки в зону СВО. В администрации сообщают, что до 7 июля включительно все желающие могут написать слова поддержки бойцам СВО в Ресурсном центре «ДоброДом». Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали около 100 посылок для участников СВО. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора было передано 394 именные посылки от родственников и друзей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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