04 июля 2023
03 июля 2023

Жители Сургута за неделю собрали около 100 адресных посылок бойцам в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, посылки фронту
Ближайшая отправка посылок планируется 5 июля Фото:

В Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали 97 адресных посылок для бойцов в зону СВО. Об этом сообщается администрация города в соцсети.

«За одну неделю сургутяне собрали 97 адресных посылок для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Адресные посылки позволяют передать частичку домашнего тепла и уюта нашим ребятам, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции», — сообщают городские власти в официальном telegram-канале.

Уточняется, что всего в региональный пункт сбора в Сургуте передано 394 именные посылки от родственников и друзей. Ближайшая отправка груза в зону СВО состоится 5 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мусульмане из Белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки военным в зоне спецоперации и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.

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В Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали 97 адресных посылок для бойцов в зону СВО. Об этом сообщается администрация города в соцсети. «За одну неделю сургутяне собрали 97 адресных посылок для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Адресные посылки позволяют передать частичку домашнего тепла и уюта нашим ребятам, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции», — сообщают городские власти в официальном telegram-канале. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора в Сургуте передано 394 именные посылки от родственников и друзей. Ближайшая отправка груза в зону СВО состоится 5 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мусульмане из Белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки военным в зоне спецоперации и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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