Жители Сургута за неделю собрали около 100 адресных посылок бойцам в зону СВО

05 июля 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Ближайшая отправка посылок планируется 5 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали 97 адресных посылок для бойцов в зону СВО. Об этом сообщается администрация города в соцсети. «За одну неделю сургутяне собрали 97 адресных посылок для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Адресные посылки позволяют передать частичку домашнего тепла и уюта нашим ребятам, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции», — сообщают городские власти в официальном telegram-канале. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора в Сургуте передано 394 именные посылки от родственников и друзей. Ближайшая отправка груза в зону СВО состоится 5 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мусульмане из Белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки военным в зоне спецоперации и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.

В Сургуте (ХМАО) неравнодушные жители за неделю собрали 97 адресных посылок для бойцов в зону СВО. Об этом сообщается администрация города в соцсети. «За одну неделю сургутяне собрали 97 адресных посылок для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Адресные посылки позволяют передать частичку домашнего тепла и уюта нашим ребятам, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции», — сообщают городские власти в официальном telegram-канале. Уточняется, что всего в региональный пункт сбора в Сургуте передано 394 именные посылки от родственников и друзей. Ближайшая отправка груза в зону СВО состоится 5 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мусульмане из Белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки военным в зоне спецоперации и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.