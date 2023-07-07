Силовики задержали судимого свердловчанина в аэропорту Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Мужчина нарушал правила во время полета Фото:

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали ранее судимого жителя Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, причиной стало поведение мужчины: он пил пиво и курил сигареты во время полета.

«Один из пассажиров во время полета пил пиво и курил сигареты в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый за кражу, нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что из мест лишения свободы свердловчанин освободился за пару дней до полета. По протоколам задержания мужчине назначен штраф на общую сумму в размере тысячи рублей. Административное дело по статье 11.17 КоАП РФ из транспортной полиции направлено для рассмотрения в Ространснадзор.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали ранее судимого жителя Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, причиной стало поведение мужчины: он пил пиво и курил сигареты во время полета. «Один из пассажиров во время полета пил пиво и курил сигареты в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый за кражу, нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что из мест лишения свободы свердловчанин освободился за пару дней до полета. По протоколам задержания мужчине назначен штраф на общую сумму в размере тысячи рублей. Административное дело по статье 11.17 КоАП РФ из транспортной полиции направлено для рассмотрения в Ространснадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...