Силовики задержали судимого свердловчанина в аэропорту Челябинска

07 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Мужчина нарушал правила во время полета Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали ранее судимого жителя Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, причиной стало поведение мужчины: он пил пиво и курил сигареты во время полета. «Один из пассажиров во время полета пил пиво и курил сигареты в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый за кражу, нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что из мест лишения свободы свердловчанин освободился за пару дней до полета. По протоколам задержания мужчине назначен штраф на общую сумму в размере тысячи рублей. Административное дело по статье 11.17 КоАП РФ из транспортной полиции направлено для рассмотрения в Ространснадзор.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Челябинска задержали ранее судимого жителя Свердловской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, причиной стало поведение мужчины: он пил пиво и курил сигареты во время полета. «Один из пассажиров во время полета пил пиво и курил сигареты в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый за кражу, нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что из мест лишения свободы свердловчанин освободился за пару дней до полета. По протоколам задержания мужчине назначен штраф на общую сумму в размере тысячи рублей. Административное дело по статье 11.17 КоАП РФ из транспортной полиции направлено для рассмотрения в Ространснадзор.