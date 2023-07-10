Гуманитарный груз из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправлен на Донбасс в подразделения, где служат тагильчане. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих социальных сетях.
«Сразу в несколько подразделений, где служат наши парни, на Донбасс, отправили очередную машину с гуманитарной помощью. Плюс медикаменты и медицинские изделия для госпиталя. Двое суток в дороге, и груз будет доставлен из рук в руки нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — поделился глава Нижнего Тагила Пинаев на своей странице «Вконтакте».
Глава города поблагодарил тагильчан, принявших участие в сборе груза. «В очередной раз благодарю всех неравнодушных земляков — и общественные организации, и муниципальные предприятия, школы, детсады», — отметил Пинаев.
Ранее URA.RU сообщало о гуманитарном грузе из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в зоне СВО. Помощь была направлена в Макеевку (ДНР).
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