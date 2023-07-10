Свердловчане отправили на Донбасс гуманитарный груз с медицинским оборудованием. Видео

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Груз получат тагильчане, находящиеся в зоне СВО Фото:
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Гуманитарный груз из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправлен на Донбасс в подразделения, где служат тагильчане. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих социальных сетях.

«Сразу в несколько подразделений, где служат наши парни, на Донбасс, отправили очередную машину с гуманитарной помощью. Плюс медикаменты и медицинские изделия для госпиталя. Двое суток в дороге, и груз будет доставлен из рук в руки нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — поделился глава Нижнего Тагила Пинаев на своей странице «Вконтакте».

Глава города поблагодарил тагильчан, принявших участие в сборе груза. «В очередной раз благодарю всех неравнодушных земляков — и общественные организации, и муниципальные предприятия, школы, детсады», — отметил Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало о гуманитарном грузе из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в зоне СВО. Помощь была направлена в Макеевку (ДНР).

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Гуманитарный груз из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправлен на Донбасс в подразделения, где служат тагильчане. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих социальных сетях. «Сразу в несколько подразделений, где служат наши парни, на Донбасс, отправили очередную машину с гуманитарной помощью. Плюс медикаменты и медицинские изделия для госпиталя. Двое суток в дороге, и груз будет доставлен из рук в руки нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — поделился глава Нижнего Тагила Пинаев на своей странице «Вконтакте». Глава города поблагодарил тагильчан, принявших участие в сборе груза. «В очередной раз благодарю всех неравнодушных земляков — и общественные организации, и муниципальные предприятия, школы, детсады», — отметил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о гуманитарном грузе из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в зоне СВО. Помощь была направлена в Макеевку (ДНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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