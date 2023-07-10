Свердловчане отправили на Донбасс гуманитарный груз с медицинским оборудованием. Видео

10 июля 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Груз получат тагильчане, находящиеся в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гуманитарный груз из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправлен на Донбасс в подразделения, где служат тагильчане. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих социальных сетях. «Сразу в несколько подразделений, где служат наши парни, на Донбасс, отправили очередную машину с гуманитарной помощью. Плюс медикаменты и медицинские изделия для госпиталя. Двое суток в дороге, и груз будет доставлен из рук в руки нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — поделился глава Нижнего Тагила Пинаев на своей странице «Вконтакте». Глава города поблагодарил тагильчан, принявших участие в сборе груза. «В очередной раз благодарю всех неравнодушных земляков — и общественные организации, и муниципальные предприятия, школы, детсады», — отметил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о гуманитарном грузе из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в зоне СВО. Помощь была направлена в Макеевку (ДНР).

Гуманитарный груз из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправлен на Донбасс в подразделения, где служат тагильчане. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своих социальных сетях. «Сразу в несколько подразделений, где служат наши парни, на Донбасс, отправили очередную машину с гуманитарной помощью. Плюс медикаменты и медицинские изделия для госпиталя. Двое суток в дороге, и груз будет доставлен из рук в руки нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — поделился глава Нижнего Тагила Пинаев на своей странице «Вконтакте». Глава города поблагодарил тагильчан, принявших участие в сборе груза. «В очередной раз благодарю всех неравнодушных земляков — и общественные организации, и муниципальные предприятия, школы, детсады», — отметил Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о гуманитарном грузе из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в зоне СВО. Помощь была направлена в Макеевку (ДНР).