10 июля 2023

Синоптики зафиксировали экстремальную жару на юге Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, жара, фонтан на эспланаде, дети купаются в фонтане
Жаркая погода держится в Прикамье больше недели Фото:

По данным метеорологов, погода в южной части Пермского края 10 июля была «экстремально жаркой». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«На юге Прикамья отмечалась экстремальная жара. В Чернушке +38,3 градуса (это, вероятно, исторический максимум метеостанции, он всего на 0,5 градуса ниже исторического максимума для всего региона)», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Чуть прохладнее, но также с зафиксированными максимумами, было в Осе (+36,2 градуса), Кунгуре (+36,4 градуса), Ножовке и Чайковском (+34,5 градуса), а также в Лысьве (+33,2 градуса). Эти температура были отмечены на фоне значительной облачности. Метеорологи предупреждают, что 11 июля будет еще жарче.

Установившаяся на территории края жарка погода привела к обмелению Камы. В отдельных районах региона был установлен режим ЧС. Жара также вынудила пермяков купаться в водоемах, где это запрещено.

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По данным метеорологов, погода в южной части Пермского края 10 июля была «экстремально жаркой». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «На юге Прикамья отмечалась экстремальная жара. В Чернушке +38,3 градуса (это, вероятно, исторический максимум метеостанции, он всего на 0,5 градуса ниже исторического максимума для всего региона)», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Чуть прохладнее, но также с зафиксированными максимумами, было в Осе (+36,2 градуса), Кунгуре (+36,4 градуса), Ножовке и Чайковском (+34,5 градуса), а также в Лысьве (+33,2 градуса). Эти температура были отмечены на фоне значительной облачности. Метеорологи предупреждают, что 11 июля будет еще жарче. Установившаяся на территории края жарка погода привела к обмелению Камы. В отдельных районах региона был установлен режим ЧС. Жара также вынудила пермяков купаться в водоемах, где это запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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