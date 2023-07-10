Синоптики зафиксировали экстремальную жару на юге Пермского края

11 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Жаркая погода держится в Прикамье больше недели Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По данным метеорологов, погода в южной части Пермского края 10 июля была «экстремально жаркой». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «На юге Прикамья отмечалась экстремальная жара. В Чернушке +38,3 градуса (это, вероятно, исторический максимум метеостанции, он всего на 0,5 градуса ниже исторического максимума для всего региона)», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Чуть прохладнее, но также с зафиксированными максимумами, было в Осе (+36,2 градуса), Кунгуре (+36,4 градуса), Ножовке и Чайковском (+34,5 градуса), а также в Лысьве (+33,2 градуса). Эти температура были отмечены на фоне значительной облачности. Метеорологи предупреждают, что 11 июля будет еще жарче. Установившаяся на территории края жарка погода привела к обмелению Камы. В отдельных районах региона был установлен режим ЧС. Жара также вынудила пермяков купаться в водоемах, где это запрещено.

По данным метеорологов, погода в южной части Пермского края 10 июля была «экстремально жаркой». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «На юге Прикамья отмечалась экстремальная жара. В Чернушке +38,3 градуса (это, вероятно, исторический максимум метеостанции, он всего на 0,5 градуса ниже исторического максимума для всего региона)», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Чуть прохладнее, но также с зафиксированными максимумами, было в Осе (+36,2 градуса), Кунгуре (+36,4 градуса), Ножовке и Чайковском (+34,5 градуса), а также в Лысьве (+33,2 градуса). Эти температура были отмечены на фоне значительной облачности. Метеорологи предупреждают, что 11 июля будет еще жарче. Установившаяся на территории края жарка погода привела к обмелению Камы. В отдельных районах региона был установлен режим ЧС. Жара также вынудила пермяков купаться в водоемах, где это запрещено.