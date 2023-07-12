Пермяк случайно зарезал свою знакомую после того, как она обозвала его геем

Пьяный житель Соликамска (Пермский край) случайно зарезал свою знакомую. Причиной убийства стало то, что женщина обозвала его гомосексуалистом в грубой нецензурной форме. За содеянное мужчина несколько лет проведет в колонии строго режима. Информация об этом размещена на сайте Соликамского городского суда.
В ноябре 2022 года в одной из квартир в Соликамске двое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки. Один из мужчин удалился спать, а оставшаяся пара, сидя столом начала спорить. В какой-то момент женщина сказала, что ее собеседник гей, причем выразилась довольно грубо. Чтобы припугнуть ее пермяк схватил нож и подошел к потерпевшей, но женщина не стала ждать и накинулась на него первой. «Я не ожидал, что она вцепится в меня, стал ее отталкивать от себя, забыв при этом, что в руке у меня нож. Она стала приседать, и я увидел, как из ее шеи идет кровь», — рассказал в зале суда обвиняемый.
Осознав, что ранил свою знакомую, пермяк пытался оказать ей помощь, но, когда понял, что это безуспешно, разбудил приятеля и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а правоохранители задержали преступника на месте. В суде мужчина утверждал, что не хотел ударять ножом и убивать свою собеседницу. Он признан виновным в умышленном причинении смерти и осужден на девять лет колонии строгого режима.
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