Пермяк случайно зарезал свою знакомую после того, как она обозвала его геем

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Житель Пермского края ранил свою знакомую ножом в шею Фото:

Пьяный житель Соликамска (Пермский край) случайно зарезал свою знакомую. Причиной убийства стало то, что женщина обозвала его гомосексуалистом в грубой нецензурной форме. За содеянное мужчина несколько лет проведет в колонии строго режима. Информация об этом размещена на сайте Соликамского городского суда.

В ноябре 2022 года в одной из квартир в Соликамске двое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки. Один из мужчин удалился спать, а оставшаяся пара, сидя столом начала спорить. В какой-то момент женщина сказала, что ее собеседник гей, причем выразилась довольно грубо. Чтобы припугнуть ее пермяк схватил нож и подошел к потерпевшей, но женщина не стала ждать и накинулась на него первой. «Я не ожидал, что она вцепится в меня, стал ее отталкивать от себя, забыв при этом, что в руке у меня нож. Она стала приседать, и я увидел, как из ее шеи идет кровь», — рассказал в зале суда обвиняемый.

Осознав, что ранил свою знакомую, пермяк пытался оказать ей помощь, но, когда понял, что это безуспешно, разбудил приятеля и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а правоохранители задержали преступника на месте. В суде мужчина утверждал, что не хотел ударять ножом и убивать свою собеседницу. Он признан виновным в умышленном причинении смерти и осужден на девять лет колонии строгого режима.

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Пьяный житель Соликамска (Пермский край) случайно зарезал свою знакомую. Причиной убийства стало то, что женщина обозвала его гомосексуалистом в грубой нецензурной форме. За содеянное мужчина несколько лет проведет в колонии строго режима. Информация об этом размещена на сайте Соликамского городского суда. В ноябре 2022 года в одной из квартир в Соликамске двое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки. Один из мужчин удалился спать, а оставшаяся пара, сидя столом начала спорить. В какой-то момент женщина сказала, что ее собеседник гей, причем выразилась довольно грубо. Чтобы припугнуть ее пермяк схватил нож и подошел к потерпевшей, но женщина не стала ждать и накинулась на него первой. «Я не ожидал, что она вцепится в меня, стал ее отталкивать от себя, забыв при этом, что в руке у меня нож. Она стала приседать, и я увидел, как из ее шеи идет кровь», — рассказал в зале суда обвиняемый. Осознав, что ранил свою знакомую, пермяк пытался оказать ей помощь, но, когда понял, что это безуспешно, разбудил приятеля и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а правоохранители задержали преступника на месте. В суде мужчина утверждал, что не хотел ударять ножом и убивать свою собеседницу. Он признан виновным в умышленном причинении смерти и осужден на девять лет колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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