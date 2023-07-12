Пермяк случайно зарезал свою знакомую после того, как она обозвала его геем

12 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края ранил свою знакомую ножом в шею Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный житель Соликамска (Пермский край) случайно зарезал свою знакомую. Причиной убийства стало то, что женщина обозвала его гомосексуалистом в грубой нецензурной форме. За содеянное мужчина несколько лет проведет в колонии строго режима. Информация об этом размещена на сайте Соликамского городского суда. В ноябре 2022 года в одной из квартир в Соликамске двое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки. Один из мужчин удалился спать, а оставшаяся пара, сидя столом начала спорить. В какой-то момент женщина сказала, что ее собеседник гей, причем выразилась довольно грубо. Чтобы припугнуть ее пермяк схватил нож и подошел к потерпевшей, но женщина не стала ждать и накинулась на него первой. «Я не ожидал, что она вцепится в меня, стал ее отталкивать от себя, забыв при этом, что в руке у меня нож. Она стала приседать, и я увидел, как из ее шеи идет кровь», — рассказал в зале суда обвиняемый. Осознав, что ранил свою знакомую, пермяк пытался оказать ей помощь, но, когда понял, что это безуспешно, разбудил приятеля и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а правоохранители задержали преступника на месте. В суде мужчина утверждал, что не хотел ударять ножом и убивать свою собеседницу. Он признан виновным в умышленном причинении смерти и осужден на девять лет колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пьяный житель Соликамска (Пермский край) случайно зарезал свою знакомую. Причиной убийства стало то, что женщина обозвала его гомосексуалистом в грубой нецензурной форме. За содеянное мужчина несколько лет проведет в колонии строго режима. Информация об этом размещена на сайте Соликамского городского суда. В ноябре 2022 года в одной из квартир в Соликамске двое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки. Один из мужчин удалился спать, а оставшаяся пара, сидя столом начала спорить. В какой-то момент женщина сказала, что ее собеседник гей, причем выразилась довольно грубо. Чтобы припугнуть ее пермяк схватил нож и подошел к потерпевшей, но женщина не стала ждать и накинулась на него первой. «Я не ожидал, что она вцепится в меня, стал ее отталкивать от себя, забыв при этом, что в руке у меня нож. Она стала приседать, и я увидел, как из ее шеи идет кровь», — рассказал в зале суда обвиняемый. Осознав, что ранил свою знакомую, пермяк пытался оказать ей помощь, но, когда понял, что это безуспешно, разбудил приятеля и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а правоохранители задержали преступника на месте. В суде мужчина утверждал, что не хотел ударять ножом и убивать свою собеседницу. Он признан виновным в умышленном причинении смерти и осужден на девять лет колонии строгого режима.