Пермский поселок отметит день рождения в пионерском стиле

13 июля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Пионерское прошлое вспомнят в поселке, основанном графом Строгановым (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Павловского (Пермский край) день рождения своего поселка отметят в пионерском стиле. В программе «Пионерское лето в Павловске» организаторы заявили пионерский квест, путешествие в страну Пионерия для детей и концерт «Взвейтесь кострами серые будни». «Концертно-развлекательная программа для детей „Пионерская прокачка, или путешествие в страну Пионерия“, Пионерский квест, Концертно-развлекательная программа „Взвейтесь кострами серые будни“», перечисляются мероприятия в афише на странице Павловского дома культуры в соцсети «ВКонтакте». Праздник состоится 15 июля. Поселок Павловский основан в 1816 году, когда заложили местный завод. Завод назвали Павловским в честь владельца графа Павла Строганова. В 2016 году основателю поселка установили памятник.

Жители Павловского (Пермский край) день рождения своего поселка отметят в пионерском стиле. В программе «Пионерское лето в Павловске» организаторы заявили пионерский квест, путешествие в страну Пионерия для детей и концерт «Взвейтесь кострами серые будни». «Концертно-развлекательная программа для детей „Пионерская прокачка, или путешествие в страну Пионерия“, Пионерский квест, Концертно-развлекательная программа „Взвейтесь кострами серые будни“», перечисляются мероприятия в афише на странице Павловского дома культуры в соцсети «ВКонтакте». Праздник состоится 15 июля. Поселок Павловский основан в 1816 году, когда заложили местный завод. Завод назвали Павловским в честь владельца графа Павла Строганова. В 2016 году основателю поселка установили памятник.