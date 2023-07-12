Пермский поселок отметит день рождения в пионерском стиле

Жители Павловского (Пермский край) день рождения своего поселка отметят в пионерском стиле. В программе «Пионерское лето в Павловске» организаторы заявили пионерский квест, путешествие в страну Пионерия для детей и концерт «Взвейтесь кострами серые будни».
«Концертно-развлекательная программа для детей „Пионерская прокачка, или путешествие в страну Пионерия“, Пионерский квест, Концертно-развлекательная программа „Взвейтесь кострами серые будни“», перечисляются мероприятия в афише на странице Павловского дома культуры в соцсети «ВКонтакте». Праздник состоится 15 июля.
Поселок Павловский основан в 1816 году, когда заложили местный завод. Завод назвали Павловским в честь владельца графа Павла Строганова. В 2016 году основателю поселка установили памятник.
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