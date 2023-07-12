Пермячка зарезала отчима, угрожавшего ей сковородкой

13 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Полиция задержала пермячку после совершения убийства Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr Жительница Чусового (Пермский край) убила отчима, которого пришла проведать пока ее мать была в больнице. Мужчина стал замахиваться на нее сковородкой, и она ударила его ножом. Информация об этом размещена на сайте Чусовского районного суда. В ноябре 2022 года подсудимая пришла проверить как живет отчим пока ее мать находится в больнице. Когда она вошла в дом, то увидела валяющиеся на полу бутылки от алкоголя, сам мужчина спал в комнате на диване. Когда он проснулся, то начал оскорблять женщину, между ними завязался спор. «Он встал с постели, схватил сковородку и стал замахиваться. В этот момент я забежала на кухню, взяла нож и вернулась в комнату. Он был агрессивен, выгонял меня из дома, кричал, что ударит, в ответ на это я ударила его ножом в грудь», — рассказала пермячка во время допроса. От удара мужчина упал на пол, у него посинели губы. Испугавшись, женщина попыталась сделать ему искусственное, потом облила его водой, но ничего не помогало. Тогда она в панике позвонила матери, а после вызвала скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась, она утверждала, что не хотела убивать сожителя своей матери. Решением Чайковского городского суда пермячка признана виновной в убийстве. Следующие восемь лет она проведет в колонии общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Чусового (Пермский край) убила отчима, которого пришла проведать пока ее мать была в больнице. Мужчина стал замахиваться на нее сковородкой, и она ударила его ножом. Информация об этом размещена на сайте Чусовского районного суда. В ноябре 2022 года подсудимая пришла проверить как живет отчим пока ее мать находится в больнице. Когда она вошла в дом, то увидела валяющиеся на полу бутылки от алкоголя, сам мужчина спал в комнате на диване. Когда он проснулся, то начал оскорблять женщину, между ними завязался спор. «Он встал с постели, схватил сковородку и стал замахиваться. В этот момент я забежала на кухню, взяла нож и вернулась в комнату. Он был агрессивен, выгонял меня из дома, кричал, что ударит, в ответ на это я ударила его ножом в грудь», — рассказала пермячка во время допроса. От удара мужчина упал на пол, у него посинели губы. Испугавшись, женщина попыталась сделать ему искусственное, потом облила его водой, но ничего не помогало. Тогда она в панике позвонила матери, а после вызвала скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась, она утверждала, что не хотела убивать сожителя своей матери. Решением Чайковского городского суда пермячка признана виновной в убийстве. Следующие восемь лет она проведет в колонии общего режима.