12 июля 2023

Пермячка зарезала отчима, угрожавшего ей сковородкой

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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, педофилия, наручники, задержание, криминал
Полиция задержала пермячку после совершения убийства Фото:

Жительница Чусового (Пермский край) убила отчима, которого пришла проведать пока ее мать была в больнице. Мужчина стал замахиваться на нее сковородкой, и она ударила его ножом. Информация об этом размещена на сайте Чусовского районного суда.

В ноябре 2022 года подсудимая пришла проверить как живет отчим пока ее мать находится в больнице. Когда она вошла в дом, то увидела валяющиеся на полу бутылки от алкоголя, сам мужчина спал в комнате на диване. Когда он проснулся, то начал оскорблять женщину, между ними завязался спор. «Он встал с постели, схватил сковородку и стал замахиваться. В этот момент я забежала на кухню, взяла нож и вернулась в комнату. Он был агрессивен, выгонял меня из дома, кричал, что ударит, в ответ на это я ударила его ножом в грудь», — рассказала пермячка во время допроса.

От удара мужчина упал на пол, у него посинели губы. Испугавшись, женщина попыталась сделать ему искусственное, потом облила его водой, но ничего не помогало. Тогда она в панике позвонила матери, а после вызвала скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась, она утверждала, что не хотела убивать сожителя своей матери. Решением Чайковского городского суда пермячка признана виновной в убийстве. Следующие восемь лет она проведет в колонии общего режима.

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Жительница Чусового (Пермский край) убила отчима, которого пришла проведать пока ее мать была в больнице. Мужчина стал замахиваться на нее сковородкой, и она ударила его ножом. Информация об этом размещена на сайте Чусовского районного суда. В ноябре 2022 года подсудимая пришла проверить как живет отчим пока ее мать находится в больнице. Когда она вошла в дом, то увидела валяющиеся на полу бутылки от алкоголя, сам мужчина спал в комнате на диване. Когда он проснулся, то начал оскорблять женщину, между ними завязался спор. «Он встал с постели, схватил сковородку и стал замахиваться. В этот момент я забежала на кухню, взяла нож и вернулась в комнату. Он был агрессивен, выгонял меня из дома, кричал, что ударит, в ответ на это я ударила его ножом в грудь», — рассказала пермячка во время допроса. От удара мужчина упал на пол, у него посинели губы. Испугавшись, женщина попыталась сделать ему искусственное, потом облила его водой, но ничего не помогало. Тогда она в панике позвонила матери, а после вызвала скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась, она утверждала, что не хотела убивать сожителя своей матери. Решением Чайковского городского суда пермячка признана виновной в убийстве. Следующие восемь лет она проведет в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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