12 июля 2023

Губернатор Махонин дал новые полномочия ближайшему соратнику

Глава Пермского края поручил администрации губернатора поддержать благотворителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин и Александр Смертин даже на баскетбол ходят вместе (архивное фото) Фото:

Администрация губернатора Пермского края, которой руководит Александр Смертин, получила новые полномочия. Своим указом глава региона Дмитрий Махонин назначил администрацию уполномоченным органом в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье.

«Определить уполномоченным государственным органом Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности Администрацию губернатора Пермского края», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе «О благотворительной деятельности в Пермском крае» говорится, что уполномоченный госорган обеспечивает деятельность Благотворительного совета региона. Он должен состоять из депутатов заксобрания края, чиновников и представителей общественности.

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Администрация губернатора Пермского края, которой руководит Александр Смертин, получила новые полномочия. Своим указом глава региона Дмитрий Махонин назначил администрацию уполномоченным органом в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье. «Определить уполномоченным государственным органом Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности Администрацию губернатора Пермского края», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В законе «О благотворительной деятельности в Пермском крае» говорится, что уполномоченный госорган обеспечивает деятельность Благотворительного совета региона. Он должен состоять из депутатов заксобрания края, чиновников и представителей общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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