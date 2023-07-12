Губернатор Махонин дал новые полномочия ближайшему соратнику Глава Пермского края поручил администрации губернатора поддержать благотворителей 13 июля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 + Дмитрий Махонин и Александр Смертин даже на баскетбол ходят вместе (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация губернатора Пермского края, которой руководит Александр Смертин, получила новые полномочия. Своим указом глава региона Дмитрий Махонин назначил администрацию уполномоченным органом в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье. «Определить уполномоченным государственным органом Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности Администрацию губернатора Пермского края», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В законе «О благотворительной деятельности в Пермском крае» говорится, что уполномоченный госорган обеспечивает деятельность Благотворительного совета региона. Он должен состоять из депутатов заксобрания края, чиновников и представителей общественности. Администрация губернатора Пермского края, которой руководит Александр Смертин, получила новые полномочия. Своим указом глава региона Дмитрий Махонин назначил администрацию уполномоченным органом в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье. «Определить уполномоченным государственным органом Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности Администрацию губернатора Пермского края», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В законе «О благотворительной деятельности в Пермском крае» говорится, что уполномоченный госорган обеспечивает деятельность Благотворительного совета региона. Он должен состоять из депутатов заксобрания края, чиновников и представителей общественности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям