Губернатор Махонин дал новые полномочия ближайшему соратнику

Администрация губернатора Пермского края, которой руководит Александр Смертин, получила новые полномочия. Своим указом глава региона Дмитрий Махонин назначил администрацию уполномоченным органом в сфере господдержки благотворительной деятельности в Прикамье.
«Определить уполномоченным государственным органом Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности Администрацию губернатора Пермского края», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе «О благотворительной деятельности в Пермском крае» говорится, что уполномоченный госорган обеспечивает деятельность Благотворительного совета региона. Он должен состоять из депутатов заксобрания края, чиновников и представителей общественности.
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