Reuters: Украина разрабатывает новые беспилотники

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НАТО. Москва. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Украина ведет работу над созданием новых БПЛА, пишет Reuters Фото:
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Украинские инженеры начали активную работу над созданием новых беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters.

«После того, как беспилотники значительно усилили свою роль в украинском конфликте, инженеры Украины сейчас активно работают над созданием новых БПЛА», — говорится в материале агентства. Там добавили, что беспилотные летательные аппараты могут стать следующим весомым рубежом в военных инновациях. В конце концов, именно этот вид техники будет способствовать возникновению решений, способных обеспечить долгосрочное выживание войск на поле боя, заключили в агентстве.

Ранее стало известно, что защита российских военных судов и кораблей от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет усилена с помощью специального вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также появилась информация, что норвежское правительство приняло решение о поставке одной тысячи новых комплектов беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украины, передает RT.

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Украинские инженеры начали активную работу над созданием новых беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters. «После того, как беспилотники значительно усилили свою роль в украинском конфликте, инженеры Украины сейчас активно работают над созданием новых БПЛА», — говорится в материале агентства. Там добавили, что беспилотные летательные аппараты могут стать следующим весомым рубежом в военных инновациях. В конце концов, именно этот вид техники будет способствовать возникновению решений, способных обеспечить долгосрочное выживание войск на поле боя, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что защита российских военных судов и кораблей от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет усилена с помощью специального вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также появилась информация, что норвежское правительство приняло решение о поставке одной тысячи новых комплектов беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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