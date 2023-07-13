Reuters: Украина разрабатывает новые беспилотники

13 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Украина ведет работу над созданием новых БПЛА, пишет Reuters Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские инженеры начали активную работу над созданием новых беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters. «После того, как беспилотники значительно усилили свою роль в украинском конфликте, инженеры Украины сейчас активно работают над созданием новых БПЛА», — говорится в материале агентства. Там добавили, что беспилотные летательные аппараты могут стать следующим весомым рубежом в военных инновациях. В конце концов, именно этот вид техники будет способствовать возникновению решений, способных обеспечить долгосрочное выживание войск на поле боя, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что защита российских военных судов и кораблей от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет усилена с помощью специального вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также появилась информация, что норвежское правительство приняло решение о поставке одной тысячи новых комплектов беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украины, передает RT.

Украинские инженеры начали активную работу над созданием новых беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters. «После того, как беспилотники значительно усилили свою роль в украинском конфликте, инженеры Украины сейчас активно работают над созданием новых БПЛА», — говорится в материале агентства. Там добавили, что беспилотные летательные аппараты могут стать следующим весомым рубежом в военных инновациях. В конце концов, именно этот вид техники будет способствовать возникновению решений, способных обеспечить долгосрочное выживание войск на поле боя, заключили в агентстве. Ранее стало известно, что защита российских военных судов и кораблей от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет усилена с помощью специального вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также появилась информация, что норвежское правительство приняло решение о поставке одной тысячи новых комплектов беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украины, передает RT.