Из ВСУ увольняется командир взвода ударных беспилотников

Командир взвода ударных беспилотников Юрий Луценко уволен из ВСУ по состоянию здоровья

05 июля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Юрий Луценко увольняется из ВСУ по состоянию здоровья Фото: EPA / TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который последние месяцы командовал взводом ударных беспилотников, объявил о своем увольнении из ВСУ по причине проблем со здоровьем. Об этом рассказал сам Луценко. «Я увольняюсь из ВСУ по состоянию здоровья после того, как командовал взводом ударных беспилотников с февраля», — написал Луценко в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Он добавил, что что военная врачебная комиссия признала его инвалидом, что послужило основанием для снятия с военного учета. Луценко также сообщил о своем намерении заняться волонтерской деятельностью в будущем. Луценко, который дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и был генеральным прокурором страны с 2016 по 2019 годы, назначен командиром взвода ударных беспилотников в феврале 2023 года. Он также избирался депутатом парламента и присоединился к силам самообороны в Киеве. В своих соцсетях он регулярно публиковал видео из зоны боевых действий.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который последние месяцы командовал взводом ударных беспилотников, объявил о своем увольнении из ВСУ по причине проблем со здоровьем. Об этом рассказал сам Луценко. «Я увольняюсь из ВСУ по состоянию здоровья после того, как командовал взводом ударных беспилотников с февраля», — написал Луценко в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Он добавил, что что военная врачебная комиссия признала его инвалидом, что послужило основанием для снятия с военного учета. Луценко также сообщил о своем намерении заняться волонтерской деятельностью в будущем. Луценко, который дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и был генеральным прокурором страны с 2016 по 2019 годы, назначен командиром взвода ударных беспилотников в феврале 2023 года. Он также избирался депутатом парламента и присоединился к силам самообороны в Киеве. В своих соцсетях он регулярно публиковал видео из зоны боевых действий.