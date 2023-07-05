Из ВСУ увольняется командир взвода ударных беспилотников

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который последние месяцы командовал взводом ударных беспилотников, объявил о своем увольнении из ВСУ по причине проблем со здоровьем. Об этом рассказал сам Луценко.
«Я увольняюсь из ВСУ по состоянию здоровья после того, как командовал взводом ударных беспилотников с февраля», — написал Луценко в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). Он добавил, что что военная врачебная комиссия признала его инвалидом, что послужило основанием для снятия с военного учета. Луценко также сообщил о своем намерении заняться волонтерской деятельностью в будущем.
Луценко, который дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и был генеральным прокурором страны с 2016 по 2019 годы, назначен командиром взвода ударных беспилотников в феврале 2023 года. Он также избирался депутатом парламента и присоединился к силам самообороны в Киеве. В своих соцсетях он регулярно публиковал видео из зоны боевых действий.
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