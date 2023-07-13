В пермских термах стартует сезон пенных вечеринок

Пермская радиостанция проведет в термальных источниках серию пенных вечеринок. Организаторы обещают развлекательную программу, битву диджеев, мастер-классы, танцы в бассейне и много пены. Первая вечеринка состоится 22 июля в 10:00 в термальном комплексе «Акватория».
«NRJ представляет фестиваль пенных вечеринок. Первая стартует уже 22 июля. Ждем вас на территории термального комплекса „Акватория“ с хорошим настроением и купальными принадлежностями», — рассказали организаторы мероприятия радио ENERGY Пермь в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу термального комплекса. Также приглашения можно выиграть в социальных сетях радиостанции. Всего планируют провести три вечеринки. Следующие состоятся 12 и 26 августа.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет большая пижамная вечеринка. Ее устроят в рамках фестиваля лени.
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