В пермских термах стартует сезон пенных вечеринок

13 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Первая вечеринка состоится 22 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермская радиостанция проведет в термальных источниках серию пенных вечеринок. Организаторы обещают развлекательную программу, битву диджеев, мастер-классы, танцы в бассейне и много пены. Первая вечеринка состоится 22 июля в 10:00 в термальном комплексе «Акватория». «NRJ представляет фестиваль пенных вечеринок. Первая стартует уже 22 июля. Ждем вас на территории термального комплекса „Акватория“ с хорошим настроением и купальными принадлежностями», — рассказали организаторы мероприятия радио ENERGY Пермь в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу термального комплекса. Также приглашения можно выиграть в социальных сетях радиостанции. Всего планируют провести три вечеринки. Следующие состоятся 12 и 26 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет большая пижамная вечеринка. Ее устроят в рамках фестиваля лени.

Пермская радиостанция проведет в термальных источниках серию пенных вечеринок. Организаторы обещают развлекательную программу, битву диджеев, мастер-классы, танцы в бассейне и много пены. Первая вечеринка состоится 22 июля в 10:00 в термальном комплексе «Акватория». «NRJ представляет фестиваль пенных вечеринок. Первая стартует уже 22 июля. Ждем вас на территории термального комплекса „Акватория“ с хорошим настроением и купальными принадлежностями», — рассказали организаторы мероприятия радио ENERGY Пермь в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу термального комплекса. Также приглашения можно выиграть в социальных сетях радиостанции. Всего планируют провести три вечеринки. Следующие состоятся 12 и 26 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет большая пижамная вечеринка. Ее устроят в рамках фестиваля лени.