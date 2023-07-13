В пермских термах стартует сезон пенных вечеринок

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День города 229 лет. Екатеринбург , пена, пенная пушка, пенная вечеринка, пенная дискотека
Первая вечеринка состоится 22 июля Фото:

Пермская радиостанция проведет в термальных источниках серию пенных вечеринок. Организаторы обещают развлекательную программу, битву диджеев, мастер-классы, танцы в бассейне и много пены. Первая вечеринка состоится 22 июля в 10:00 в термальном комплексе «Акватория».

«NRJ представляет фестиваль пенных вечеринок. Первая стартует уже 22 июля. Ждем вас на территории термального комплекса „Акватория“ с хорошим настроением и купальными принадлежностями», — рассказали организаторы мероприятия радио ENERGY Пермь в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу термального комплекса. Также приглашения можно выиграть в социальных сетях радиостанции. Всего планируют провести три вечеринки. Следующие состоятся 12 и 26 августа.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет большая пижамная вечеринка. Ее устроят в рамках фестиваля лени.

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Пермская радиостанция проведет в термальных источниках серию пенных вечеринок. Организаторы обещают развлекательную программу, битву диджеев, мастер-классы, танцы в бассейне и много пены. Первая вечеринка состоится 22 июля в 10:00 в термальном комплексе «Акватория». «NRJ представляет фестиваль пенных вечеринок. Первая стартует уже 22 июля. Ждем вас на территории термального комплекса „Акватория“ с хорошим настроением и купальными принадлежностями», — рассказали организаторы мероприятия радио ENERGY Пермь в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу термального комплекса. Также приглашения можно выиграть в социальных сетях радиостанции. Всего планируют провести три вечеринки. Следующие состоятся 12 и 26 августа. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае пройдет большая пижамная вечеринка. Ее устроят в рамках фестиваля лени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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