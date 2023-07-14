Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют онлайн-систему на планшетах, которая связывает все виды войск и позволяет им получать информацию о передвижении российских сил. Об этом рассказал командир отряда «Шторм Z».
«С этим планшетом сидит [украинская] группа в блиндаже (подземное сооружение — прим. URA.RU) и видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете метку. Далее все войска ВСУ видят, что там идет наша техника», — рассказал российский командир в разговоре с журналистами РИА Новости.
Военнослужащий также признался, что у ВС РФ есть схожие разработки, что также помогает в разведке. Россия показывает и другие инновации. На днях российские солдаты успешно испытали комплекс «Курган», позволяющий дистанционно управлять противотанковым комплексом.
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