14 июля 2023

Российские силы показали планшет ВСУ, на котором их командиры делятся важной информацией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, пульт, stock, бла,  дрон
ВСУ используют специальные программы на планшете для координации своих сил и разведки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют онлайн-систему на планшетах, которая связывает все виды войск и позволяет им получать информацию о передвижении российских сил. Об этом рассказал командир отряда «Шторм Z».

«С этим планшетом сидит [украинская] группа в блиндаже (подземное сооружение — прим. URA.RU) и видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете метку. Далее все войска ВСУ видят, что там идет наша техника», — рассказал российский командир в разговоре с журналистами РИА Новости.

Военнослужащий также признался, что у ВС РФ есть схожие разработки, что также помогает в разведке. Россия показывает и другие инновации. На днях российские солдаты успешно испытали комплекс «Курган», позволяющий дистанционно управлять противотанковым комплексом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют онлайн-систему на планшетах, которая связывает все виды войск и позволяет им получать информацию о передвижении российских сил. Об этом рассказал командир отряда «Шторм Z». «С этим планшетом сидит [украинская] группа в блиндаже (подземное сооружение — прим. URA.RU) и видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете метку. Далее все войска ВСУ видят, что там идет наша техника», — рассказал российский командир в разговоре с журналистами РИА Новости. Военнослужащий также признался, что у ВС РФ есть схожие разработки, что также помогает в разведке. Россия показывает и другие инновации. На днях российские солдаты успешно испытали комплекс «Курган», позволяющий дистанционно управлять противотанковым комплексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...