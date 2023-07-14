Российские силы показали планшет ВСУ, на котором их командиры делятся важной информацией. Видео 15 июля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 + ВСУ используют специальные программы на планшете для координации своих сил и разведки Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют онлайн-систему на планшетах, которая связывает все виды войск и позволяет им получать информацию о передвижении российских сил. Об этом рассказал командир отряда «Шторм Z». «С этим планшетом сидит [украинская] группа в блиндаже (подземное сооружение — прим. URA.RU) и видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете метку. Далее все войска ВСУ видят, что там идет наша техника», — рассказал российский командир в разговоре с журналистами РИА Новости. Военнослужащий также признался, что у ВС РФ есть схожие разработки, что также помогает в разведке. Россия показывает и другие инновации. На днях российские солдаты успешно испытали комплекс «Курган», позволяющий дистанционно управлять противотанковым комплексом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют онлайн-систему на планшетах, которая связывает все виды войск и позволяет им получать информацию о передвижении российских сил. Об этом рассказал командир отряда «Шторм Z». «С этим планшетом сидит [украинская] группа в блиндаже (подземное сооружение — прим. URA.RU) и видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете метку. Далее все войска ВСУ видят, что там идет наша техника», — рассказал российский командир в разговоре с журналистами РИА Новости. Военнослужащий также признался, что у ВС РФ есть схожие разработки, что также помогает в разведке. Россия показывает и другие инновации. На днях российские солдаты успешно испытали комплекс «Курган», позволяющий дистанционно управлять противотанковым комплексом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям