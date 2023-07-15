ВС РФ уничтожили склады боеприпасов трех украинских бригад

15 июля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Российские военные наносят удары по складам боеприпасов противника Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Склады боеприпасов трех украинских бригад уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое (Запорожская область). В результате были уничтожены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, на запорожском направлении, возле населенного пункта Пятихатка, были ликвидированы живая сила и техника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А вблизи Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Склады боеприпасов трех украинских бригад уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое (Запорожская область). В результате были уничтожены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, на запорожском направлении, возле населенного пункта Пятихатка, были ликвидированы живая сила и техника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А вблизи Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.