Склады боеприпасов трех украинских бригад уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое (Запорожская область). В результате были уничтожены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.
Кроме того, на запорожском направлении, возле населенного пункта Пятихатка, были ликвидированы живая сила и техника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А вблизи Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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