ВС РФ уничтожили склады боеприпасов трех украинских бригад

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Российские военные наносят удары по складам боеприпасов противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Склады боеприпасов трех украинских бригад уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое (Запорожская область). В результате были уничтожены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Кроме того, на запорожском направлении, возле населенного пункта Пятихатка, были ликвидированы живая сила и техника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А вблизи Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Склады боеприпасов трех украинских бригад уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое (Запорожская область). В результате были уничтожены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, на запорожском направлении, возле населенного пункта Пятихатка, были ликвидированы живая сила и техника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А вблизи Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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