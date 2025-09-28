«Известия»: на рынке труда в России стало больше вакансий, чем безработных

На российском рынке труда впервые зафиксирован рост вакансий: число открытых вакансий в мае–июне 2025 года превысило количество официально зарегистрированных безработных. Такая ситуация приводит к обострению конкуренции работодателей за сотрудников и ставит под вопрос необходимость прежних объемов бюджетных расходов на выплаты по безработице.
«В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться», — передает слова Минтруда издание «Известия».
Эксперты рынка труда отмечают: даже при снижении официальной безработицы кадровый дефицит нельзя устранить только за счет трудоустройства незанятых граждан. По их оценкам, решать проблему можно путем повышения производительности труда, перераспределения рабочей силы между различными отраслями экономики, а при необходимости — за счет привлечения иностранных специалистов.
Рост числа вакансий может привести к гонке зарплат между работодателями, однако компании не всегда готовы к существенному увеличению фонда оплаты труда из-за ограниченных финансовых ресурсов. Аналитики считают, что дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы сохранится в ближайшие месяцы.
Ранее эксперты отмечали, что за последние годы на рынке труда в России вырос интерес к рабочим и производственным профессиям, а также увеличилось число резюме от кандидатов старше 45 лет, что связывают с изменениями в экономике и потребностью в дополнительном заработке. Наиболее востребованными среди этой возрастной группы стали такие специальности, как фасовщик, оператор call-центра и кассир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.