28 сентября 2025

Актер Юрий Батурин попал в базу украинского «Миротворца»*

Деятельность актера Батурина посчитали опасной для Украины
Российский актер Юрий Батурин включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Персональные данные артиста появились на портале после его публичных заявлений о поддержке жителей Донбасса.

«Юрий Батурин обвиняется в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на данные украинского ресурса. Администраторы сайта считают, что деятельность актера несет угрозу национальной безопасности Украины.

Юрий Батурин родился в 1972 году в Кировоградской области Украины, окончил ГИТИС в 1996 году. Он известен по ролям в российских сериалах «Знахарь», «Обручальное кольцо», «Метод Лавровой», «Беспринципные» и других кинопроектах.

Ранее в базу данных «Миротворца» уже вносились российские деятели культуры и спорта, включая артиста Михаила Шуфутинского, актера Романа Попова и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева — за высказывания о Донбассе, визиты в Крым и участие в международных соревнованиях. Сайт был создан в 2014 году и регулярно публикует данные лиц, которых его администрация считает угрозой национальной безопасности Украины.

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

