ОДКБ впервые внесет новые виды оружия в основные документы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые внесет в свои основные документы положения о новых видах вооружения, включая гиперзвуковое, лазерное оружие и беспилотные системы. Новые нормы позволят странам-участницам согласовать применение этих вооружений в ответ на военные угрозы. Об этом заявил глава комиссии Анатолий Выборный.
«Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей», — заявил парламентарий. Его слова приводит издание «Известия». По его словам, только коллективное взаимодействие позволит партнерам адекватно реагировать на современные вызовы и предотвращать риски.
В подготовленном проекте соглашения содержится определение новых видов вооружения как устройств и комплексов, предназначенных для поражения противника в вооруженной борьбе, а также инструментов современных и перспективных научных достижений. В документе подчеркивается необходимость совместного планирования операций, коллективной экспертизы и информационного обеспечения при разработке и применении новых технологий. Помимо традиционных средств поражения, под действие соглашения попадут системы нелетального и психофизического воздействия, используемые для принуждения противника к миру.
Страны-члены ОДКБ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) намерены координировать научные исследования в этой сфере, а также выработать единые стандарты информирования и взаимодействия при угрозах безопасности. Рассмотрение инициативы состоится на предстоящем заседании профильной комиссии организации в Санкт-Петербурге 7 октября.
Ранее, в рамках ОДКБ, глава МЧС России Александр Куренков был назначен председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям, а страны-участницы уделяли внимание обмену опытом и технологиями для повышения безопасности. Ротация председательства в организации осуществляется ежегодно, и в 2025 году эту функцию выполняет Киргизия.
