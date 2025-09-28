Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали три человека

В Белгороде и ряде районов региона зафиксирована серия атак ВСУ. В результате обстрелов пострадали трое. Их оперативно доставили в больницу, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в результате ракетного обстрела двоих пострадавших доставили в городскую больницу №2. Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился <...> За медицинской помощью обратился боец самообороны. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму колена», — говорится в сообщении telegram-канала губернатора.
Власти уточнили, что атаки продолжились и на других территориях области. В городе Шебекино на территории одного из предприятий после взрыва FPV-дрона осколками посечены три автомобиля. В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены кровля, потолок и окна частного дома. Также село подверглось артиллерийскому обстрелу: разрушены дом, хозпостройка и перебита газовая труба. В двух других домовладениях пострадали окна, кровли, заборы и надворная постройка.
В селе Муром из-за атаки FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Отрадное БПЛА уничтожило легковой автомобиль, взрывом выбиты стекла и поврежден другой транспорт. В Ракитянском районе на трассе дрон атаковал КамАЗ, машина получила повреждения.
В ночь на 29 сентября дроны ВСУ атаковали сразу несколько регионов России. Власти просят жителей города оставаться бдительными. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.