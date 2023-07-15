Рогов: в Запорожской области российским войскам противостоят польские наемники

15 июля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

С начала СВО ряды украинских войск пополнили 11675 иностранных наемников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские наемники преобладают в частях ВСУ, действующих в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На запорожском направлении больше всего наемников из Польши. Также есть представители бандгрупп из Чечни и грузинские наемники», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По информации Минобороны РФ, озвученной 10 июля, с начала СВО ряды украинских войск пополнили 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего бойцов прибыли из Польши — более двух с половиной тысяч человек. Также наемники прибывают в Украину из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран.

Польские наемники преобладают в частях ВСУ, действующих в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На запорожском направлении больше всего наемников из Польши. Также есть представители бандгрупп из Чечни и грузинские наемники», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По информации Минобороны РФ, озвученной 10 июля, с начала СВО ряды украинских войск пополнили 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего бойцов прибыли из Польши — более двух с половиной тысяч человек. Также наемники прибывают в Украину из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран.