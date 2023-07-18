У популярной в Перми сети медлабораторий в два раза снизилась чистая прибыль

19 июля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Сеть пермских медлабораторий в два раза снизила чистую прибыль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермская сеть медлабораторий ООО «Медлабэкспресс» отчиталось о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Об этом говорится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль ООО „Медлабэкспресс“ за 2021 год: 440 млн 021 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 195 млн 899 тыс. рублей», — указано в финотчете организации. По данным СБИС, выручка ООО «Медлабэкспресс» снизилась за год на 272 миллиона рублей с 1 млрд 309 млн рублей до 1 млрд 036 млн рублей. Генеральным директором сети медлабораторий, а также ее совладельцем является один из богатейших людей в Перми — Вадим Николаевич Кобяков. На странице организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что в Пермском крае работают 80 пунктов ООО «Медлабэкспресс». URA.RU направило редакционный запрос в ООО «Медлабэкспресс», чтобы выяснить причины резкого снижения чистой прибыли в организации. Публикация дополнится, когда будет получен ответ. Ранее сообщалось, что группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании.

Пермская сеть медлабораторий ООО «Медлабэкспресс» отчиталось о снижении чистой прибыли более чем в два раза. Об этом говорится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль ООО „Медлабэкспресс“ за 2021 год: 440 млн 021 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 195 млн 899 тыс. рублей», — указано в финотчете организации. По данным СБИС, выручка ООО «Медлабэкспресс» снизилась за год на 272 миллиона рублей с 1 млрд 309 млн рублей до 1 млрд 036 млн рублей. Генеральным директором сети медлабораторий, а также ее совладельцем является один из богатейших людей в Перми — Вадим Николаевич Кобяков. На странице организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что в Пермском крае работают 80 пунктов ООО «Медлабэкспресс». URA.RU направило редакционный запрос в ООО «Медлабэкспресс», чтобы выяснить причины резкого снижения чистой прибыли в организации. Публикация дополнится, когда будет получен ответ. Ранее сообщалось, что группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник и заборов крови «Лабдиагностика». Федеральному сетевому гиганту принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети, говорится в сообщении московской компании.