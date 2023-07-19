В Перми вынесли приговоров создателям мефедроновой лаборатории

Организаторов нарколаборатории в Перми приговорили к 16 годам лишения свободы

20 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский краевой суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Перми к большим сроком. Виновные получили по 16 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Пермскому краю. «Решением Пермского краевого суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Также осужденные обязаны заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров в декабре 2022 года. В нарколаборатории были обнаружены прекурсоры, реагенты и прочее оборудование для производства мефедрона. Также было обнаружено само наркотическое средство массой 3,2 кг.

Пермский краевой суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Перми к большим сроком. Виновные получили по 16 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Пермскому краю. «Решением Пермского краевого суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Также осужденные обязаны заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров в декабре 2022 года. В нарколаборатории были обнаружены прекурсоры, реагенты и прочее оборудование для производства мефедрона. Также было обнаружено само наркотическое средство массой 3,2 кг.