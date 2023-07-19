19 июля 2023

В Перми вынесли приговоров создателям мефедроновой лаборатории

Организаторов нарколаборатории в Перми приговорили к 16 годам лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима Фото:

Пермский краевой суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Перми к большим сроком. Виновные получили по 16 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Пермскому краю.

«Решением Пермского краевого суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Также осужденные обязаны заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров в декабре 2022 года. В нарколаборатории были обнаружены прекурсоры, реагенты и прочее оборудование для производства мефедрона. Также было обнаружено само наркотическое средство массой 3,2 кг.

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Пермский краевой суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Перми к большим сроком. Виновные получили по 16 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Пермскому краю. «Решением Пермского краевого суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Также осужденные обязаны заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров в декабре 2022 года. В нарколаборатории были обнаружены прекурсоры, реагенты и прочее оборудование для производства мефедрона. Также было обнаружено само наркотическое средство массой 3,2 кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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