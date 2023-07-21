Эрдоган рассчитывает на срочные переговоры с Путиным

Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным зерновую сделку
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России существуют определенные ожидания по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер намерен в ближайшие дни обсудить их с российским коллегой Владимиром Путиным.
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«Я надеюсь, что мы подробно обсудим вопрос с зерновой сделкой с господином Путиным», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он выразил надежду, что по итогам разговора Турция и Россия смогут продолжить гуманитарное движение в черноморском регионе. У Владимира Путина также есть определенные ожидания и от западных стран, заключил Эрдоган.
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