Эрдоган рассчитывает на срочные переговоры с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным зерновую сделку Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России существуют определенные ожидания по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер намерен в ближайшие дни обсудить их с российским коллегой Владимиром Путиным.

Новость по теме
Путин назвал условие для участия России в зерновой сделке

«Я надеюсь, что мы подробно обсудим вопрос с зерновой сделкой с господином Путиным», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он выразил надежду, что по итогам разговора Турция и Россия смогут продолжить гуманитарное движение в черноморском регионе. У Владимира Путина также есть определенные ожидания и от западных стран, заключил Эрдоган.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России существуют определенные ожидания по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер намерен в ближайшие дни обсудить их с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я надеюсь, что мы подробно обсудим вопрос с зерновой сделкой с господином Путиным», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он выразил надежду, что по итогам разговора Турция и Россия смогут продолжить гуманитарное движение в черноморском регионе. У Владимира Путина также есть определенные ожидания и от западных стран, заключил Эрдоган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...