Эрдоган рассчитывает на срочные переговоры с Путиным

21 июля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным зерновую сделку Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России существуют определенные ожидания по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер намерен в ближайшие дни обсудить их с российским коллегой Владимиром Путиным. Новость по теме Путин назвал условие для участия России в зерновой сделке «Я надеюсь, что мы подробно обсудим вопрос с зерновой сделкой с господином Путиным», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он выразил надежду, что по итогам разговора Турция и Россия смогут продолжить гуманитарное движение в черноморском регионе. У Владимира Путина также есть определенные ожидания и от западных стран, заключил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России существуют определенные ожидания по поводу зерновой сделки. Турецкий лидер намерен в ближайшие дни обсудить их с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я надеюсь, что мы подробно обсудим вопрос с зерновой сделкой с господином Путиным», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он выразил надежду, что по итогам разговора Турция и Россия смогут продолжить гуманитарное движение в черноморском регионе. У Владимира Путина также есть определенные ожидания и от западных стран, заключил Эрдоган.