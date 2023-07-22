22 июля 2023
21 июля 2023

В ЯНАО по трассе гуляет лиса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Очевидцы опубликовали фотографии животного в соцсети Фото:

На трассу Новый Уренгой — Коротчаево (ЯНАО) вышла лиса. Фотографиями животного очевидцы поделились в социальных сетях.

«Рыжей лисички с трассы Новый Уренгой — Коротчаево вам в ленту», — подписал фото животного telegram-канал «ЯМАЛ 89». Администраторы уточнили, что снимками с ними поделилась подписчица канала.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Специалисты проводят все необходимые мероприятия и просят жителей региона не приближаться к диким животным.

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На трассу Новый Уренгой — Коротчаево (ЯНАО) вышла лиса. Фотографиями животного очевидцы поделились в социальных сетях. «Рыжей лисички с трассы Новый Уренгой — Коротчаево вам в ленту», — подписал фото животного telegram-канал «ЯМАЛ 89». Администраторы уточнили, что снимками с ними поделилась подписчица канала. Ранее сообщалось, что в ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Специалисты проводят все необходимые мероприятия и просят жителей региона не приближаться к диким животным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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