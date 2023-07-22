В ЯНАО по трассе гуляет лиса. Фото

23 июля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Очевидцы опубликовали фотографии животного в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассу Новый Уренгой — Коротчаево (ЯНАО) вышла лиса. Фотографиями животного очевидцы поделились в социальных сетях. «Рыжей лисички с трассы Новый Уренгой — Коротчаево вам в ленту», — подписал фото животного telegram-канал «ЯМАЛ 89». Администраторы уточнили, что снимками с ними поделилась подписчица канала. Ранее сообщалось, что в ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Специалисты проводят все необходимые мероприятия и просят жителей региона не приближаться к диким животным. Фото: telegram-канал «ЯМАЛ 89» Фото: telegram-канал «ЯМАЛ 89»

На трассу Новый Уренгой — Коротчаево (ЯНАО) вышла лиса. Фотографиями животного очевидцы поделились в социальных сетях. «Рыжей лисички с трассы Новый Уренгой — Коротчаево вам в ленту», — подписал фото животного telegram-канал «ЯМАЛ 89». Администраторы уточнили, что снимками с ними поделилась подписчица канала. Ранее сообщалось, что в ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Специалисты проводят все необходимые мероприятия и просят жителей региона не приближаться к диким животным.