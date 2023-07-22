Очевидцы опубликовали фотографии животного в соцсети
На трассу Новый Уренгой — Коротчаево (ЯНАО) вышла лиса. Фотографиями животного очевидцы поделились в социальных сетях.
«Рыжей лисички с трассы Новый Уренгой — Коротчаево вам в ленту», — подписал фото животного telegram-канал «ЯМАЛ 89». Администраторы уточнили, что снимками с ними поделилась подписчица канала.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Специалисты проводят все необходимые мероприятия и просят жителей региона не приближаться к диким животным.
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