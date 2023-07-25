Путин пригласил глав африканских стран на военно-морской парад в России

25 июля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в рамках саммита Россия—Африка пригласил африканских лидеров на парад ВМФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пригласил всех глав африканских государств на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ 30 июля в рамках саммита Россия—Африка в Санкт-петербурге. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «30 июля — парад ВМФ, и все [главы африканских стран] приглашены на него», — заявил Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сам саммит Россия—Африка состоится 27—28 июля. «По состоянию на сегодня, свое участие подтвердили 49 стан из 54. При этом 27 — на уровне первых и вторых лиц», — сказал Ушаков. Само мероприятие будет состоять из двух частей. Так, 27 июля состоится экономический и гуманитарный форум, после которого президент России проведет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций стран Африки. На следующий день пройдет два пленарных заседания, на втором из которых выступят делегации, представленные на более низком уровне. Также Путин намерен выступить с большим заявлением, в ходе которого даст оценку современной системе международных отношений, а также заявит о формировании нового миропорядка. При этом особое внимание будет отдано перспективе дальнейшего развития РФ и Африки. После завершения саммита 28 июля проведут рабочий обед для африканских лидеров, на котором затронут проблемы украинского конфликта. Уточняется, что на заседании будут присутствовать все главы ведущих региональных организаций Африки. «Девиз саммита — за мир безопасность и развитие. Идея встречи на высшем уровне — содействие в расширении российско-африканского сотрудничества», — сказал помощник Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин пригласил всех глав африканских государств на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ 30 июля в рамках саммита Россия—Африка в Санкт-петербурге. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «30 июля — парад ВМФ, и все [главы африканских стран] приглашены на него», — заявил Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сам саммит Россия—Африка состоится 27—28 июля. «По состоянию на сегодня, свое участие подтвердили 49 стан из 54. При этом 27 — на уровне первых и вторых лиц», — сказал Ушаков. Само мероприятие будет состоять из двух частей. Так, 27 июля состоится экономический и гуманитарный форум, после которого президент России проведет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций стран Африки. На следующий день пройдет два пленарных заседания, на втором из которых выступят делегации, представленные на более низком уровне. Также Путин намерен выступить с большим заявлением, в ходе которого даст оценку современной системе международных отношений, а также заявит о формировании нового миропорядка. При этом особое внимание будет отдано перспективе дальнейшего развития РФ и Африки. После завершения саммита 28 июля проведут рабочий обед для африканских лидеров, на котором затронут проблемы украинского конфликта. Уточняется, что на заседании будут присутствовать все главы ведущих региональных организаций Африки. «Девиз саммита — за мир безопасность и развитие. Идея встречи на высшем уровне — содействие в расширении российско-африканского сотрудничества», — сказал помощник Путина.