В Челябинске самую большую зарплату хотят представители сельского хозяйства и строители

26 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Ожидаемая зарплата в Челябинской области за год выросла на 5 тысяч 200 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области выросла на 5 тысяч 200 рублей, составив 43 тысячи 600 рублей тысяч рублей. Сильнее всего выросли зарплатные ожидания у специалистов сельского хозяйства и у строителей, сообщается в исследовании HeadHunter. «Сильнее всего в Челябинской области выросли зарплатные ожидания специалистов сельского хозяйства: сразу на 19 079 рублей — с 43 624 рублей в июне 2022 года до 72 909 рублей в июне 2023 года. Выросли зарплатные ожидания и у строителей — за год на 14 301 рублей, до 70 655 рублей. Всего же средние зарплатные ожидания соискателей в Челябинской области в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022 выросли до 43 тысячи 600 рублей, что на 5 200 рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании. Также на 10 тысяч рублей вырос желаемый размер оплаты труда у сотрудников сферы автобизнеса, производственников, финансистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих. В Уральском Федеральном округе зарплатные ожидания соискателей в 2023 году выросли на 6 тысяч 200 рублей, что составило 50 тысяч 300 рублей. В целом по России показатель увеличился также на 6 тысяч 200 рублей, до 58 тысяч рублей.

В июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области выросла на 5 тысяч 200 рублей, составив 43 тысячи 600 рублей тысяч рублей. Сильнее всего выросли зарплатные ожидания у специалистов сельского хозяйства и у строителей, сообщается в исследовании HeadHunter. «Сильнее всего в Челябинской области выросли зарплатные ожидания специалистов сельского хозяйства: сразу на 19 079 рублей — с 43 624 рублей в июне 2022 года до 72 909 рублей в июне 2023 года. Выросли зарплатные ожидания и у строителей — за год на 14 301 рублей, до 70 655 рублей. Всего же средние зарплатные ожидания соискателей в Челябинской области в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022 выросли до 43 тысячи 600 рублей, что на 5 200 рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании. Также на 10 тысяч рублей вырос желаемый размер оплаты труда у сотрудников сферы автобизнеса, производственников, финансистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих. В Уральском Федеральном округе зарплатные ожидания соискателей в 2023 году выросли на 6 тысяч 200 рублей, что составило 50 тысяч 300 рублей. В целом по России показатель увеличился также на 6 тысяч 200 рублей, до 58 тысяч рублей.