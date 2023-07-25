В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
В Екатеринбурге 12 августа на весь день ограничат движение на участке проспекта Ленина. Решение связано с празднованием в городе Дня строителя.
«В связи с проведением мероприятий в течение всего дня будет ограничено транспортное движение по проспекту Ленина. Перекрытие произойдет от улицы 8 Марта до улицы Пушкина», — сказали в пресс-службе мэрии.
В День строителя в Историческом сквера пройдут строительные мастер-классы, выставка спецтехники и конкурс «Миссис Стройкомплекс». Также ожидается проведение летней спартакиады предприятий стройкомплекса, конкурсы профмастерства и другое.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.