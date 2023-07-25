25 июля 2023

В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , город екатеринбург, проспект ленина
В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина Фото:

В Екатеринбурге 12 августа на весь день ограничат движение на участке проспекта Ленина. Решение связано с празднованием в городе Дня строителя.

«В связи с проведением мероприятий в течение всего дня будет ограничено транспортное движение по проспекту Ленина. Перекрытие произойдет от улицы 8 Марта до улицы Пушкина», — сказали в пресс-службе мэрии.

В День строителя в Историческом сквера пройдут строительные мастер-классы, выставка спецтехники и конкурс «Миссис Стройкомплекс». Также ожидается проведение летней спартакиады предприятий стройкомплекса, конкурсы профмастерства и другое.

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В Екатеринбурге 12 августа на весь день ограничат движение на участке проспекта Ленина. Решение связано с празднованием в городе Дня строителя. «В связи с проведением мероприятий в течение всего дня будет ограничено транспортное движение по проспекту Ленина. Перекрытие произойдет от улицы 8 Марта до улицы Пушкина», — сказали в пресс-службе мэрии. В День строителя в Историческом сквера пройдут строительные мастер-классы, выставка спецтехники и конкурс «Миссис Стройкомплекс». Также ожидается проведение летней спартакиады предприятий стройкомплекса, конкурсы профмастерства и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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