Женщина перестала выходить на связь с родными 27 июля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Свердловской области ищут директора детской школы искусств из поселка Свободный 51-летнюю Елену Чернову. Она перестала выходить на связь с семьей 27 июля, а последний раз звонила на работу 30-го, сообщил журналисту URA.RU ее сын Данил.

«Пропала моя мама Елена Владимировна Чернова, ей 51 год, работает директором в детской школе искусств поселка Свободный. На наши звонки она перестала отвечать 27 июля, а последний раз позвонила на работу — 30-го, чтобы взять больничный», — рассказал Данил. Он предполагает, что его мама могла уехать в Екатеринбург, поскольку там у нее живут знакомые. «30 июля мы обратились в полицию», — добавил Данил.

Приметы женщины: темные волосы (стрижка каре) и карие глаза. Она была одета в синие джинсы, светло-синюю кофту с бело-голубыми узорами. С собой у нее был паспорт и связка ключей.

Если вы видели Елену, или знаете ее местоположение, то позвоните Данилу по номеру +7 (922) 614-22-25. Или сообщите информацию в полицию по номеру 102.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России по Свободному. Ответ на момент публикации новости ответ не поступил.