Россияне получат новые возможности для отдыха в стране

Поддержка судоходной отрасли позволит повысить интерес к речным круизам в России

31 июля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

У россиян будет больше возможностей отправиться в речной круиз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дополнительная господдержка судоходной отрасли позволит расширить программы внутреннего туризма и повысить интерес к речным круизам. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, комментируя решение правительства РФ о продлении программы субсидирования судоходных компаний на два года. «Это позволит не только усилить внутренний туризм, но и обеспечит судостроителей новыми льготами, чтобы они и далее смогли развиваться. А граждане получат возможность чаще и больше перемещаться по стране водными путями», — считает парламентарий. В Госдуме отметили, что по круизному туризму в 2022 году был очень серьезный рост. Он составил от 30% до 40%. Повышение спроса произошло после завершения пандемии, сокращения возможностей для выездного туризма и повышения информированности россиян о речных круизных турах. О продлении программы субсидирования судоходных компаний на два года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами 31 июля. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручал предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри страны появлялись современные качественные и комфортные корабли. «Соответственно, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года», — сказал премьер. Мишустин добавил, что государство компенсирует до 75% финансовых затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских судов. Также правительство сохранит в текущем календарном году возможность их приобретения с рассрочкой платежа. В федеральном бюджете на эти цели ежегодно выделяется более 3 млрд рублей. Совещание по вопросу развития речного судоходства президент Путин провел 20 июня. Он предложил обсудить вопрос формирования маршрутной сети пассажирских перевозок по организации единой глубоководной системы европейской части России на период до 2035 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дополнительная господдержка судоходной отрасли позволит расширить программы внутреннего туризма и повысить интерес к речным круизам. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, комментируя решение правительства РФ о продлении программы субсидирования судоходных компаний на два года. «Это позволит не только усилить внутренний туризм, но и обеспечит судостроителей новыми льготами, чтобы они и далее смогли развиваться. А граждане получат возможность чаще и больше перемещаться по стране водными путями», — считает парламентарий. В Госдуме отметили, что по круизному туризму в 2022 году был очень серьезный рост. Он составил от 30% до 40%. Повышение спроса произошло после завершения пандемии, сокращения возможностей для выездного туризма и повышения информированности россиян о речных круизных турах. О продлении программы субсидирования судоходных компаний на два года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами 31 июля. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручал предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри страны появлялись современные качественные и комфортные корабли. «Соответственно, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года», — сказал премьер. Мишустин добавил, что государство компенсирует до 75% финансовых затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских судов. Также правительство сохранит в текущем календарном году возможность их приобретения с рассрочкой платежа. В федеральном бюджете на эти цели ежегодно выделяется более 3 млрд рублей. Совещание по вопросу развития речного судоходства президент Путин провел 20 июня. Он предложил обсудить вопрос формирования маршрутной сети пассажирских перевозок по организации единой глубоководной системы европейской части России на период до 2035 года.