Niletto и Клава Кока выступят на спортивном празднике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17—19 августа на площадке возле КРК «Уралец» проведут спортивный праздник RCC FEST. На мероприятии выступят Niletto и Клава Кока
В первый день, 17 августа, на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Параллельно будут работать фотозоны и фуд-корт.
Далее, 18 августа, горожане смогут увидеть турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга. Одновременно с этим на площадке организуют развлечения для людей всех возрастов.
В финальный день, 19 августа, пройдет Кубок RCC Extreme — батл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX. Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль выступлением Niletto и Клавы Кока.
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