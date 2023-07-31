Niletto и Клава Кока выступят на спортивном празднике в Екатеринбурге

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, niletto
Выступления Niletto и Клава Кока ожидают в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге 17—19 августа на площадке возле КРК «Уралец» проведут спортивный праздник RCC FEST. На мероприятии выступят Niletto и Клава Кока

В первый день, 17 августа, на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Параллельно будут работать фотозоны и фуд-корт.

Далее, 18 августа, горожане смогут увидеть турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга. Одновременно с этим на площадке организуют развлечения для людей всех возрастов.

В финальный день, 19 августа, пройдет Кубок RCC Extreme — батл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX. Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль выступлением Niletto и Клавы Кока.

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В Екатеринбурге 17—19 августа на площадке возле КРК «Уралец» проведут спортивный праздник RCC FEST. На мероприятии выступят Niletto и Клава Кока В первый день, 17 августа, на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Параллельно будут работать фотозоны и фуд-корт. Далее, 18 августа, горожане смогут увидеть турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга. Одновременно с этим на площадке организуют развлечения для людей всех возрастов. В финальный день, 19 августа, пройдет Кубок RCC Extreme — батл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX. Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль выступлением Niletto и Клавы Кока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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