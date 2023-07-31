Niletto и Клава Кока выступят на спортивном празднике в Екатеринбурге

31 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Выступления Niletto и Клава Кока ожидают в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 17—19 августа на площадке возле КРК «Уралец» проведут спортивный праздник RCC FEST. На мероприятии выступят Niletto и Клава Кока В первый день, 17 августа, на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Параллельно будут работать фотозоны и фуд-корт. Далее, 18 августа, горожане смогут увидеть турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга. Одновременно с этим на площадке организуют развлечения для людей всех возрастов. В финальный день, 19 августа, пройдет Кубок RCC Extreme — батл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX. Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль выступлением Niletto и Клавы Кока.

В Екатеринбурге 17—19 августа на площадке возле КРК «Уралец» проведут спортивный праздник RCC FEST. На мероприятии выступят Niletto и Клава Кока В первый день, 17 августа, на площадке пройдет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Параллельно будут работать фотозоны и фуд-корт. Далее, 18 августа, горожане смогут увидеть турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга. Одновременно с этим на площадке организуют развлечения для людей всех возрастов. В финальный день, 19 августа, пройдет Кубок RCC Extreme — батл между сильнейшими райдерами на скейтах, а также чемпионат России по BMX. Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль выступлением Niletto и Клавы Кока.