Жительница Курганской области обвинила врачей в плохом лечении ее племянницы

01 августа 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

По словам женщины, врачи «бездействуют» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области Виктория Малышева обвинила врачей областной инфекционной больницы в плохом лечении ее племянницы. По словам женщины, врачи якобы бездействуют при менингите. «Ситуация критическая. Моя племянница попала в Курганскую инфекционную больницу. Ей поставили диагноз „серозный менингит неопределенного генезиса“. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем, температура поднималась до 39 градусов. Сейчас у нее боли во всем теле, ее трясет, глаза даже не открывает и резко упала температура. Маме племянницы никто не грубит и не хамит. Все вежливо бездействуют», — написала Малышева в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала женщина, ее племянницу лечат «только свечами и капельницами». «Врач сказал, что лечит по регламенту», — уточнила она. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

Жительница Курганской области Виктория Малышева обвинила врачей областной инфекционной больницы в плохом лечении ее племянницы. По словам женщины, врачи якобы бездействуют при менингите. «Ситуация критическая. Моя племянница попала в Курганскую инфекционную больницу. Ей поставили диагноз „серозный менингит неопределенного генезиса“. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем, температура поднималась до 39 градусов. Сейчас у нее боли во всем теле, ее трясет, глаза даже не открывает и резко упала температура. Маме племянницы никто не грубит и не хамит. Все вежливо бездействуют», — написала Малышева в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала женщина, ее племянницу лечат «только свечами и капельницами». «Врач сказал, что лечит по регламенту», — уточнила она. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.