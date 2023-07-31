31 июля 2023

Жительница Курганской области обвинила врачей в плохом лечении ее племянницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
По словам женщины, врачи «бездействуют» Фото:

Жительница Курганской области Виктория Малышева обвинила врачей областной инфекционной больницы в плохом лечении ее племянницы. По словам женщины, врачи якобы бездействуют при менингите.

«Ситуация критическая. Моя племянница попала в Курганскую инфекционную больницу. Ей поставили диагноз „серозный менингит неопределенного генезиса“. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем, температура поднималась до 39 градусов. Сейчас у нее боли во всем теле, ее трясет, глаза даже не открывает и резко упала температура. Маме племянницы никто не грубит и не хамит. Все вежливо бездействуют», — написала Малышева в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала женщина, ее племянницу лечат «только свечами и капельницами». «Врач сказал, что лечит по регламенту», — уточнила она.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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Жительница Курганской области Виктория Малышева обвинила врачей областной инфекционной больницы в плохом лечении ее племянницы. По словам женщины, врачи якобы бездействуют при менингите. «Ситуация критическая. Моя племянница попала в Курганскую инфекционную больницу. Ей поставили диагноз „серозный менингит неопределенного генезиса“. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем, температура поднималась до 39 градусов. Сейчас у нее боли во всем теле, ее трясет, глаза даже не открывает и резко упала температура. Маме племянницы никто не грубит и не хамит. Все вежливо бездействуют», — написала Малышева в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала женщина, ее племянницу лечат «только свечами и капельницами». «Врач сказал, что лечит по регламенту», — уточнила она. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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