Пермячка незаконно получила деньги за продажу всей квартиры, имея только долю

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Почти все деньги от продажи квартиры были перечислены только одной из владелиц квартиры Фото:

Жительница Перми подала иск в суд на бывшую совладелицу своей квартиры из-за необоснованного обогащения. Женщины владели жильем в двух равных долях, но после продажи квартиры почти всю сумму получила только одна из них, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«На счет, принадлежащий ответчице, по договору купли-продажи квартиры, принадлежащей как ответчику, так и истцу в равных долях, покупателями была перечислена сумма в размере 2 250 000 рублей», — говорится в решении. Полная цена квартиры при продаже составила 2,4 млн рублей.

Как пояснила ответчица, после получения средств она сразу же приобрела другое жилье, о чем совладелице квартиры не сообщила. Суд постановил взыскать в пользу истицы 1 125 000 рублей.

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Жительница Перми подала иск в суд на бывшую совладелицу своей квартиры из-за необоснованного обогащения. Женщины владели жильем в двух равных долях, но после продажи квартиры почти всю сумму получила только одна из них, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «На счет, принадлежащий ответчице, по договору купли-продажи квартиры, принадлежащей как ответчику, так и истцу в равных долях, покупателями была перечислена сумма в размере 2 250 000 рублей», — говорится в решении. Полная цена квартиры при продаже составила 2,4 млн рублей. Как пояснила ответчица, после получения средств она сразу же приобрела другое жилье, о чем совладелице квартиры не сообщила. Суд постановил взыскать в пользу истицы 1 125 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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