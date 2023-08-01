Пермячка незаконно получила деньги за продажу всей квартиры, имея только долю

01 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Почти все деньги от продажи квартиры были перечислены только одной из владелиц квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Перми подала иск в суд на бывшую совладелицу своей квартиры из-за необоснованного обогащения. Женщины владели жильем в двух равных долях, но после продажи квартиры почти всю сумму получила только одна из них, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «На счет, принадлежащий ответчице, по договору купли-продажи квартиры, принадлежащей как ответчику, так и истцу в равных долях, покупателями была перечислена сумма в размере 2 250 000 рублей», — говорится в решении. Полная цена квартиры при продаже составила 2,4 млн рублей. Как пояснила ответчица, после получения средств она сразу же приобрела другое жилье, о чем совладелице квартиры не сообщила. Суд постановил взыскать в пользу истицы 1 125 000 рублей.

Жительница Перми подала иск в суд на бывшую совладелицу своей квартиры из-за необоснованного обогащения. Женщины владели жильем в двух равных долях, но после продажи квартиры почти всю сумму получила только одна из них, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «На счет, принадлежащий ответчице, по договору купли-продажи квартиры, принадлежащей как ответчику, так и истцу в равных долях, покупателями была перечислена сумма в размере 2 250 000 рублей», — говорится в решении. Полная цена квартиры при продаже составила 2,4 млн рублей. Как пояснила ответчица, после получения средств она сразу же приобрела другое жилье, о чем совладелице квартиры не сообщила. Суд постановил взыскать в пользу истицы 1 125 000 рублей.