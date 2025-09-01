01 сентября 2025

Пермский край получит более 25 млн на развитие обороны и поддержку занятости

Пермский край в 2025 году получит из федерального бюджета свыше 25 миллионов рублей для реализации программ занятости и обучения работников оборонных предприятий. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«На реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2025 году — 1 687,5 тысяч рублей. На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса — 24 075,2 тысяч», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении уточняется, что финансирование выделяется в рамках перераспределения бюджетных субсидий между регионами России. Деньги предназначены для повышения квалификации специалистов оборонной промышленности и поддержки занятости жителей края.

