01 сентября 2025

Выставка о Пермских богах открылась в Пушкинской библиотеке. Фото

Пока коллекция самой скульптуры готовится к переезду в новое здание галереи
Пока коллекция самой скульптуры готовится к переезду в новое здание галереи

В Перми в библиотеке имени Пушкина открылась фотовыставка, посвященная пермской деревянной храмовой скульптуре, известной как «пермские боги». В экспозиции представлены не только снимки самих скульптур из самой известной коллекции Пермской художественной галереи, но и кадры тех мест, откуда их привезли в Пермь.

«На выставке будут представлены фотографии скульптуры из нашей коллекции, а также и места, где и как „жила“ скульптура. Архивные фотографии „перенесут“ зрителя на 100 лет назад и покажут, как ее видели наши предки и какой застали и зафиксировали исследователи и собиратели», — рассказали в галерее.

В экспозиции показано около 50 наиболее значимых экспонатов из собрания Пермской галереи: «Господь Саваоф», «Собор архангелов», «Христос в темнице», «Распятие Христа» и другие. Среди авторов фотохудожник Сергей Прокудин-Горский, а также основатели музейного дела в Прикамье Николай Серебренников и Александр Сыропятов.

Сама коллекция Пермских богов пока находится в хранилище художественной галереи. Власти анонсировали открытие нового здания музея этой осенью. Храмовую скульптуру руководство галереи обещало выставить для публики сразу.

