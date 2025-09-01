Пермская деревня Скобелевка отметит 130-летие масштабным фестивалем

В деревне Скобелевка Пермского края в ближайшую субботу, 6 сентября, отметят ее 130-летие. Праздник обещает стать масштабным фестивалем «Скобелевка мастеровая». В программе спектакли, показы мод, мастер-классы, игры, музыка и многое другое. Изюминкой станет большая деревянная скульптура, которую мастер создаст на виду у всех.
«Скульптуру из массива дерева на глазах у зрителей создаст пермский ваятель Константин Сиряченко. Специально для фестиваля разрабатывается оригинальная игровая кукла в скобелевском стиле, презентация которой пройдет на главной сцене», — рассказали в минкультуры Пермского края.
За оформление деревни будут отвечать известный художник Рустам Исмагилов и дизайнер индустрии моды Елена Старикова. В августе они провели творческую лабораторию, во время которой создали фотозоны, визуальную навигацию и арт-объекты для фестиваля.
