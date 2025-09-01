На место ЧП приехали сотрудники Госавтоинспекции
В Краснокамске Пермского края легковой автомобиль влетел в стену магазина. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Водитель пытался скрыться от наряда ДПС и врезался в магазин», — сообщают очевидцы в посте. На кадрах видно, что автомобиль буквально снес стену в супермаркете «Магнит».
О пострадавших при столкновении легковушки и магазина не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
