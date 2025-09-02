В Перми ищут строителя для здания нового автовокзала

Краевое минимущества опубликовало приказ о проведении торгов на право комплексного развития несмежных территорий Автовокзала и по шоссе Космонавтов в Перми. Документ, датированный 29 августа, предусматривает проведение торгов в форме аукциона с начальной стоимостью лота 15,5 млн рублей. Прием заявок стартует 1 сентября и завершится 26 сентября, подведение итогов запланировано на 2 октября.
«Победитель аукциона получит обязательство строительства нового здания автовокзала на шоссе Космонавтов, вблизи ЖК „Мир“. Основным претендентом на реализацию комплексного развития территории является девелоперская компания „Талан“ из Ижевска», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники.
Срок действия договора между инвестором и краевыми властями составит семь лет. О планах по реновации территории автовокзала на улице Революции было объявлено в конце августа 2025 года.
В рамках проекта комплексного развития предусмотрено освоение трех площадок: непосредственно на территории автовокзала по улице Революции, 68 (1,17 га), на улице Механошина (1,12 га), а также на участке вдоль шоссе Космонавтов рядом со строящимся жилым комплексом «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а, корпус 1), где в настоящее время расположены трамвайные пути (7,78 га). Совокупная площадь застройки составляет порядка 10 гектаров. Согласно концепции, планируется возведение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и коммерческих помещений.
На улицах Революции и Механошина, помимо жилых зданий общей площадью не более 70 тысяч квадратных метров, инвестору предстоит построить коммерческий объект высотой до 50 этажей, четырехзвездочную гостиницу минимум на шесть номеров. А также офисные помещения и иные объекты.
