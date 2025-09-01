01 сентября 2025

В Соликамске сообщение о минировании сорвало школьную линейку на 1 сентября

Школьные кабинеты остались пустыми
Школьные кабинеты остались пустыми

В Соликамске Пермского края 1 сентября пришлось отменить праздничную линейку в школе №4. В учебное заведение пришло сообщение о минировании. В министерстве территориальной безопасности сообщили, что по итогам проверки угроза не подтвердилась.

«1 сентября зафиксировано анонимное сообщение о минировании здания школы №4 в г. Соликамск. Оперативными службами проведена проверка, угроз для жизни и здоровья населения нет», — цитирует сообщение ведомства сайт perm.aif.ru.

В конце августа в школах, колледжах и детских садах России проходили антитеррористическое учения. Участники отрабатывали действия в условиях вооруженного нападения и обнаружения взрывного устройства.

