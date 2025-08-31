Кадровые ротации, спасение на вулкане и спортивные триумфы: топ-10 новостей Прикамья

На минувшей неделе Пермский край стал центром нескольких важных событий: произошли стратегические кадровые изменения в руководстве Нытвенского и Добрянского округов, успешно завершилась операция по спасению десяти туристов на Сахалине, среди которых были четверо жителей Прикамья, а юные пермские спортсмены добились национального признания — танцевальный дуэт впервые в истории края вошел в состав сборной России по фигурному катанию, а пермский футболист назначен председателем правления ФК «Зенит». Подробнее об этих и других событиях прошедшей недели — в материале URA.RU.
Махонин назначил врио главы Нытвы
Временно исполняющий обязанности руководителя Нытвенского муниципального округа будет назначен на основании указа губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Проект соответствующего нормативного акта размещен на официальном портале регионального правительства.
«С 18 сентября 2025 года данный пост займет Александр Попов. Он же в настоящее время осуществляет функции заместителя руководителя округа по вопросам территориального развития», — сказано в документе.
URA.RU сообщало о том, что глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов уволен депутатами после 10 лет работы. Решение принято 20 августа. Исполняющим обязанности назначен Александр Попов. Причинами отставки стали недовольство краевых властей качеством благоустройства и протесты жителей поселка Уральский. Хаертдинов находился в отпуске на момент увольнения.
Думу протестного пермского города возглавил новый председатель
Депутаты думы Добрянского городского округа 28 августа избрали нового председателя. Им стал Владислав Куликов, член комитета думы по вопросам бюджета, налогов и экономической политике. Ранее он возглавлял местное отделение полиции.
Добрянский округ известен протестами, которые начались из-за муниципальной реформы. В 2019 году депутаты пермского заксобрания поддержали преобразование семи муниципальных районов в городские округа, несмотря на протесты жителей.
Бывший глава Осы нашел работу мечты
Занимавший до весны 2025 года пост главы Осы Алексей Григорьев трудоустроился в Чайковский филиал компании «Газпром газораспределение Пермь». Он занял пост начальника строительно-монтажного управления.
«Григорьев сейчас забыл обо всех тяготах муниципальной службы. Получает в два раза больше, работает с выходными. В общем, на зло врагам живет лучшую жизнь», — говорит инсайдер.
Григорьев был мэром Осы с 2019 по 2025 годы. Против его переназначения на второй срок выступила группа депутатов местной думы во главе с актером сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном. В итоге он не стал подавать документы на конкурс по отбору главы территории: такую установку дали во внутриполе. До назначения мэром Григорьев работал на такой же должности в «Газпром газораспределении» в Чайковском.
Футболист Зырянов получил высокую должность в «Зените»
Пермский футболист Константин Зырянов получил новый пост в ФК «Зенит». Теперь спортсмен является председателем правления клуба. Зырянов настроен вернуть клубу его былую славу. До этого он работал в «Зените» в качестве тренера и советника, поэтому Константину будет просто влиться в коллектив.
Зырянов 10 лет играл за петербургский «Зенит» (2007-2017). За это время он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также бронзу Евро-2008 в составе сборной России. С 2017 года перешел на тренерскую работу: сначала возглавил «Зенит-2», а с 2018 по 2022 год тренировал молодежный состав клуба.
Песни группы «Кино» объединили тысячи пермяков
Завершающим аккордом летнего фестиваля «Город встреч» в Перми стало событие «Ночь города» на эспланаде. По подсчетам, концерт хедлайнера — группы «Кино» — посетили более 130 тысяч человек. Это рекорд для мероприятий такого плана, подчеркивают организаторы.
Для выступления легендарного коллектива подготовили особую программу: концерт сопровождался современной 3D-графикой, авторским видео-артом и масштабным световым шоу. Для исполнения классических песен Виктора Цоя использовали сложную аудиотехнологию, чтобы максимально точно передать его голос. Онлайн-трансляция собрала десятки тысяч просмотров по всей стране. В музыкальную атмосферу с головой погрузились наши корреспонденты.
Установят памятную табличку альпинистке Наговициной
Табличку в память о пермской альпинистке Наталье Наговициной установят в базовом лагере на Пике Победы. Высота, куда вмонтируют плиту, будет зависеть от родственников пермячки и тех, кто будет подниматься на пик.
URA.RU уже рассказывало, что 12 августа во время спуска с Пика Победы Наговицына сломала ногу. В ходе спасательных работ погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, также травмы получили сотрудники спасательной службы и два пилота вертолета, который совершил аварийную посадку.
Позже было объявлено о завершении поисково-спасательной операции. Пермская альпинистка до сих пор числится в списках пропавших без вести.
Нашли живыми туристов, пропавших на вулкан Баранского на Сахалине
Все десять пропавших туристов, среди которых четверо пермяков — младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет), — обнаружены и эвакуированы вертолетом в город Курильск. Медицинская помощь никому из группы не требуется. В операции участвовали сотрудники МЧС, вооруженных сил, полиции и местных органов власти.
Ранее URA.RU рассказывало о пропаже на курильском вулкане Баранского на Сахалине группы из девяти женщин под руководством гида из Санкт-Петербурга, которые не были зарегистрированы и перестали выходить на связь 23 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи группы туристов на острове Итуруп.
У цирка сгорел автобус
В Перми у цирка на улице Крупской полностью сгорел автобус маршрута № 36 «Театр Ироничная компания — Вышка-2». Пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет. Пожар начался 30 августа в 18:35 и был потушен через 13 минут.
Сгоревший автобус — газовый НефАЗ-5299-40-57 муниципального ПГЭТ. Машина из поставки 2022 года. Причины возгорания устанавливаются.
Пермские фигуристы-танцоры впервые стали частью сборной России
Танцевальный дуэт Анны Соболевой и Матвея Чуракова впервые в истории Пермского края включен в состав национальной сборной России по фигурному катанию. Спортсмены, тренирующиеся под руководством Полины Генсон и Александра Попова, успешно выступили на юниорских контрольных прокатах. Их уверенные и вдохновляющие выступления высоко оценил тренерский штаб, что позволило им войти в состав сборной страны.
Девочка-богатырь Лидия Котельникова установила новый рекорд
Девятилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый российский рекорд в подъеме штанги на бицепс среди девочек до 13 лет. При собственном весе 28 кг она подняла штангу весом 24,5 кг, что составляет 87,5% от массы ее тела. Предыдущий рекорд принадлежал 12-летней Софье Серухиной, поднявшей 22,5 кг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!