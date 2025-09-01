Пермского фотографа, осужденного за госизмену, этапируют в Нижний Новгород

Пермского фотографа Григория Скворцова, осужденного на 16 лет колонии по статье о государственной измене, этапируют из Пермского края в Нижний Новгород для участия в апелляционном заседании. Рассмотрение назначено на 12 сентября.
«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор пермскому фотографу Григорию Скворцову назначено на 12 сентября. Рассматривать жалобу будет судья Андрей Костров», — сообщает портал properm.ru.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский краевой суд 26 июня вынес приговор Скворцову, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ). Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничил его свободу еще на один год после отбытия основного срока.
