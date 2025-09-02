Пермский ТЮЗ обновил большой зал перед новым сезоном. Фото

ТЮЗ открывает сезон вечером 2 сентября
В Пермском театре юного зрителя перед стартом нового сезона обновили большой зрительный зал. Здесь установили новые кресла.

«К открытию 62-го театрального сезона мы подготовили для зрителей настоящий подарок. В большом зале театра мы поменяли кресла», — говорится в соцсетях ТЮЗа.

Как URA.RU, театр юного зрителя в Перми открывает сезон вечером 2 сентября. На сцене покажут премьеру спектакля «Братья свободы» (12+). Что еще предлагает ТЮЗ в первую неделю осени — читайте здесь

Новые кресла в ТЮЗе
Новые кресла в ТЮЗе
Фото:

