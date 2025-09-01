01 сентября 2025

Стала известна личность водителя, протаранившего пермский супермаркет

Полиция: водитель, который протаранил пермский магазин, не имел прав
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов
В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов Фото:

Вечером 1 сентября в 21:35 на автомобильной дороге Пермь—Краснокамск водитель на Audi A6 совершил обгон в зоне, где данный маневр запрещен. Требование сотрудников полиции об остановке мужчина проигнорировал и попытался скрыться, за этим последовала погоня. За рулем находился местный житель 2001 года рождения, который не имеет прав.

«В дальнейшем на улице Пушкина в Краснокамск водитель во время поворота утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль повредил ограждение и столкнулся со стеной здания. Вследствие ДТП была частично разрушена стена, машина получила механические повреждения. Пострадавших среди покупателей маркета нет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Ранее URA.RU публиковало видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль буквально снес стену в супермаркете «Магнит». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 1 сентября в 21:35 на автомобильной дороге Пермь—Краснокамск водитель на Audi A6 совершил обгон в зоне, где данный маневр запрещен. Требование сотрудников полиции об остановке мужчина проигнорировал и попытался скрыться, за этим последовала погоня. За рулем находился местный житель 2001 года рождения, который не имеет прав. «В дальнейшем на улице Пушкина в Краснокамск водитель во время поворота утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль повредил ограждение и столкнулся со стеной здания. Вследствие ДТП была частично разрушена стена, машина получила механические повреждения. Пострадавших среди покупателей маркета нет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Ранее URA.RU публиковало видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль буквально снес стену в супермаркете «Магнит». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...