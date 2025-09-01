Стала известна личность водителя, протаранившего пермский супермаркет

Вечером 1 сентября в 21:35 на автомобильной дороге Пермь—Краснокамск водитель на Audi A6 совершил обгон в зоне, где данный маневр запрещен. Требование сотрудников полиции об остановке мужчина проигнорировал и попытался скрыться, за этим последовала погоня. За рулем находился местный житель 2001 года рождения, который не имеет прав.
«В дальнейшем на улице Пушкина в Краснокамск водитель во время поворота утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль повредил ограждение и столкнулся со стеной здания. Вследствие ДТП была частично разрушена стена, машина получила механические повреждения. Пострадавших среди покупателей маркета нет», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Ранее URA.RU публиковало видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль буквально снес стену в супермаркете «Магнит».
