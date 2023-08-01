Казахстан опроверг передачу России задержанного Кислицина

01 августа 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Никиту Кислицина не будут экстрадировать, передает Reuters Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Казахстан еще не определился с экстрадицией в Россию российского сотрудника российской фирмы по кибербезопасности FACCT Никиты Кислицина. До этого в Астане отказали в экстрадиции его в США и уточнили, что гражданин будет передан Москве. «Казахстан еще не решил, передать ли задержанного российского эксперта по кибербезопасности Москве или Вашингтону», — передает Reuters. Ранее этим же днем консул-советник генконсульства РФ в Алматы Артем Оганов говорил, что Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту по запросу РФ. В Генпрокуратуре Казахстана опровергли эти заявления. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане по запросу Вашингтона. Его обвиняют в незаконном доступе к запрещенной информации. Причем в этом его обвиняли как США, так и Россия.

Казахстан еще не определился с экстрадицией в Россию российского сотрудника российской фирмы по кибербезопасности FACCT Никиты Кислицина. До этого в Астане отказали в экстрадиции его в США и уточнили, что гражданин будет передан Москве. «Казахстан еще не решил, передать ли задержанного российского эксперта по кибербезопасности Москве или Вашингтону», — передает Reuters. Ранее этим же днем консул-советник генконсульства РФ в Алматы Артем Оганов говорил, что Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту по запросу РФ. В Генпрокуратуре Казахстана опровергли эти заявления. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане по запросу Вашингтона. Его обвиняют в незаконном доступе к запрещенной информации. Причем в этом его обвиняли как США, так и Россия.